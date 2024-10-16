В России завершился процесс импортозамещения продуктов

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Процесс импортозамещения продуктов питания и продовольственных товаров в России завершён, жители страны имеют полный доступ к отечественной продукции. Об этом сообщила глава Управления гигиенического воспитания и коммуникационных проектов Роспотребнадзора Екатерина Головкова, слова которой приводит ТАСС.
Отмечается, что в рамках проекта «Демография» аналитики ведомства провели 1,2 миллиона исследований на 121 показатель качества. Их результаты Головкова назвала «прекрасными».
Эксперты, проанализировав российский рынок, заявили, что у жителей страны в настоящее время отсутствуют проблемы с доступом к отечественному продовольствию в розничных сетях и продуктовых магазинах. Процесс импортозамещения полностью завершён.
Головкова также добавила, что за шесть лет аналитической работы эксперты Роспотребнадзора исследовали около 54 тысяч образцов пищевой продукции на содержание микро- и макронутриентов. Также за это время выросла степень осведомления россиян о критериях здорового питания.
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Эксперты, проанализировав российский рынок, заявили, что у жителей страны в настоящее время отсутствуют проблемы с доступом к отечественному продовольствию в розничных сетях и продуктовых магазинах. Процесс импортозамещения полностью завершён.
Головкова также добавила, что за шесть лет аналитической работы эксперты Роспотребнадзора исследовали около 54 тысяч образцов пищевой продукции на содержание микро- и макронутриентов. Также за это время выросла степень осведомления россиян о критериях здорового питания.
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Анастасия Чинкова