Греф раскрыл проблемы российской экономики

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Российская экономика сильно перегрета, за всю историю РФ мощности не были настолько сильно загружены. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф в рамках своего выступления в Совете Федерации.
«У нас экономика точно и сильно перегрета. У нас никогда за всю историю не были так загружены основные мощности: на уровне 84% — это предел, выше которого уже двигаться просто невозможно», — заявил Греф.
По его словам, перегрев экономики приведёт к тому, что она будет расти быстрее ее возможностей.
Кроме того, Греф пояснил, что большие средства идут в экономику через бюджетный импульс. Таким образом, он уточнил, что при складывании бюджетного и кредитного импульса происходит потребительский бум, который и провоцирует рост цен.
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