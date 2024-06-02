Кабмин поручил внести поправки по изменению налогов в Госдуму

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Правительство поручило представить в Государственную Думу пакет поправок для изменения налоговой системы, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Министерство финансов Российской Федерации 28 мая внесло в правительство пересмотренный пакет мер по совершенствованию налоговой системы. Среди прочего, была введена прогрессивная шкала подоходного налога с физических лиц (НДФЛ), но изменение налогообложения коснется только тех россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).
Предположительно правки будут приняты в ходе текущей весенней сессии, которая продлится до 5 августа, а вступят в силу начиная с 1 января 2025 года.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, размер минимальной планки прогрессивной налоговой ставки будет установлен таким образом, чтобы затронуть не более 3% россиян.
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Предположительно правки будут приняты в ходе текущей весенней сессии, которая продлится до 5 августа, а вступят в силу начиная с 1 января 2025 года.
По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, размер минимальной планки прогрессивной налоговой ставки будет установлен таким образом, чтобы затронуть не более 3% россиян.
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Александр Климов