Греф заявил о замедлении инфляции в России

05 июня 2026, 21:42

Глава Сбера Греф заявил о снижении инфляции в РФ

Герман Греф (Фото: kremlin.ru)

Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о дальнейшем замедлении инфляции в России. По его словам, по результатам мая показатель может оказаться ниже апрельского уровня.





При этом он обратил внимание на тревожный сигнал: инвестиции в экономику сокращаются уже несколько кварталов подряд. Это, по мнению главы «Сбера», указывает на необходимость перехода к более мягкой денежно-кредитной политике.





«Ожидаем инфляцию еще ниже, чем в апреле. Скорее всего, прогноз может быть понижен. Все факторы — индикаторы снижения ставки — складываются благоприятно», — цитирует его NEWS.ru.