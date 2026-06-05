Греф заявил о замедлении инфляции в России
Глава Сбера Греф заявил о снижении инфляции в РФ
Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил о дальнейшем замедлении инфляции в России. По его словам, по результатам мая показатель может оказаться ниже апрельского уровня.
При этом он обратил внимание на тревожный сигнал: инвестиции в экономику сокращаются уже несколько кварталов подряд. Это, по мнению главы «Сбера», указывает на необходимость перехода к более мягкой денежно-кредитной политике.
«Ожидаем инфляцию еще ниже, чем в апреле. Скорее всего, прогноз может быть понижен. Все факторы — индикаторы снижения ставки — складываются благоприятно», — цитирует его NEWS.ru.
Греф охарактеризовал ситуацию как «пока не критическую». Он также допустил, что банк может пересмотреть в сторону понижения свой прогноз по инфляции на конец 2026 года, который сейчас составляет 6-6,5%.