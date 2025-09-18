Путин объяснил, в каком случае инфляция в России будет расти
Президент Владимир Путин 18 сентября предупредил, что печатание и раздача денег приведут к росту инфляции в России.
На встрече с руководителями фракций в Госдуме он отметил: «Много соблазнов появляется: вот сейчас напечатать денег, раздать. Какой будет результат? Инфляция».
Минэкономразвития 17 сентября сообщило, что годовая инфляция за период с 9 по 15 сентября снизилась до 8,02% против 8,1% ранее.
В продовольственном сегменте цены в среднем упали на 0,02%. Наиболее заметно — на плодоовощную продукцию, где снижение составило 0,06%, в то время как по остальным продуктам изменения были минимальными (около 0,03%).
Читайте также: