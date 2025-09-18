Путин объяснил, в каком случае инфляция в России будет расти

18 сентября 2025, 18:48

Президент Путин: инфляция в России будет расти, если напечатать и раздать денег

Фото: istockphoto/blinow61

Президент Владимир Путин 18 сентября предупредил, что печатание и раздача денег приведут к росту инфляции в России.