Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира, сообщил украинский экономист

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Национальная валюта Украины гривна вошла в десятку самых слабых валют мира. Об этом сообщил украинский экономист Андрей Шевчишин в своих соцсетях.
Отмечается, что по итогам марта гривна вошла в топ-10 самых слабых мировых валют, заняв седьмую строчку рейтинга.
По данным Шевчишина, в прошлом месяце гривна потеряла 2,65% по отношению к американскому доллару.
Ранее Национальный банк Украины установил официальный курс валюты на уровне 38,99 гривен на доллар.
Отмечается, что в тройке лидеров рейтинга самых слабых мировых валют – египетский фунт, нигерийская наира и кенийский шиллинг.
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По данным Шевчишина, в прошлом месяце гривна потеряла 2,65% по отношению к американскому доллару.
Отмечается, что в тройке лидеров рейтинга самых слабых мировых валют – египетский фунт, нигерийская наира и кенийский шиллинг.
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Анастасия Чинкова