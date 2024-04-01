Долги Киева будут выплачивать несколько поколений украинцев, заявил Пушилин

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Долги Киева будут выплачивать несколько поколений украинцев. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
При этом он усомнился в дальнейшем существовании Украины, указав на то, что на данный момент страна полностью потеряла свою экономическую состоятельность.
По словам политика, следующие три-четыре поколения украинцев не смогут выплатить те огромные долги, которые сейчас накопила страна.
Ранее японское издание Shūkan Gendai писало, что в случае продолжения противостояния с Россией, Украина может прекратить существование как отдельное независимое государство. Это связано с тем, что конфликт сильно истощает страну.
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Анастасия Чинкова