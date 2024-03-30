«Украина готова к переговорам»: Зеленский заявил об отказе от выхода на границы 1991 года

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Украина готова начать мирные переговоры с Россией, отказываясь от выхода на границы 1991 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News, запись которого доступна на YouTube.
Украинский лидер допустил, что президент России Владимир Путин готов к диалогу, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут выйти на границу в 2022 году. В то же время он подчеркнул, что такой исход потребует не только военных мер Киева, но и полной блокады России «с остальным миром».
Ранее бывший майор ВСУ Игорь Лапин заявил, что потомки нынешних украинских солдат должны дойти до границ Украины 1991 года. Лапин также обратил внимание на нехватку солдат, готовых достичь такой цели.
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«Победить – это помочь Украине победить экономически, быть сильной на поле боя и помочь политически. Нам не нужно будет деоккупировать все наши территории исключительно военным путем», – заявил Зеленский.
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Александр Климов