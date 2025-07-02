Группа «ПЛЮС» сообщила о значительном росте годовой выручки
Компания «Плюс», занимающаяся развитием цифровых сервисов на рынке недвижимости, объявила финансовые результаты за 2024 год. Выручка компании выросла в несколько раз, сообщает АО «Плюс».
«Согласно данным компании, подготовленным в соответствии с международными стандартам финансовой отчетности (МСФО), в прошлом году выручка составила 8,6 млрд рублей. Это более чем в семь раз больше, чем в 2023 году», — отмечается в сообщении.Чистая прибыль компании составила 1,14 млрд рублей — против убытка почти в 2 млрд рублей по итогам 2023 года. Нематериальные активы компании выросли почти в два раза: от 3,4 млрд рублей в 2023 до 6,4 млрд рублей в 2924 году.
В компании отметили, что рост нематериальных активов стал результатом системных инвестиций в технологии.