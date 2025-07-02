В ЖК «1-й Южный» Ленинского округа построили первый корпус на 758 квартир
Завершено строительство первого жилого дома в составе ЖК «1-й Южный» на территории Ленинского округа, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новостройке, которая находится в юго-восточной части жилого комплекса, расположено 758 квартир разных типов – от однокомнатных до трёхкомнатных, а также кладовые и помещения под коммерческую деятельность. Общая площадь здания Г-образной формы составляет 56,3 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.Территорию рядом с домом благоустроили. Там разбили газоны, посадили деревья и кустарники, обустроили спортплощадки и детские площадки для ребят разных возрастов, а также места для отдыха. Кроме того, у дома обустроена гостевая парковка.