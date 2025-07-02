В Жуковском выставили на торги подряд на ремонт детсада на улице Гагарина

02 июля 2025, 12:12

оригинал Фото: медиасток.рф

Капитальный ремонт планируется провести в здании дошкольного отделения школы №15 в Жуковском, расположенном по адресу: улица Гагарина, дом №44. Подряд на проведение работ выставлен на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.







«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать детский сад общей площадью более 1.7 тыс. квадратных метров и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы должны быть завершены в 2026 году», — говорится в сообщении.