В Подмосковье подали 2,5 тыс. онлайн-заявок на установку рекламных конструкций

02 июля 2025, 11:27

оригинал Фото: istockphoto.com/skyNext

Около 2,5 тыс. заявлений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций подали собственники зданий и строений Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.







«Услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Срок оказания услуги составляет 24 рабочих дня, решение поступает в личный кабинет заявителя. За выдачу разрешения нужно заплатить пошлину в размере 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.