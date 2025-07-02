В Подмосковье подали 2,5 тыс. онлайн-заявок на установку рекламных конструкций
Около 2,5 тыс. заявлений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций подали собственники зданий и строений Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услуга предоставляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Срок оказания услуги составляет 24 рабочих дня, решение поступает в личный кабинет заявителя. За выдачу разрешения нужно заплатить пошлину в размере 5 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Найти страницу услуги можно в разделе «Развитие бизнеса». Для подачи заявления нужно авторизоваться, выбрать муниципалитет и заполнить соответствующую онлайн-форму.
В министерстве также напомнили, что устанавливать рекламные конструкции без разрешения на территории Московской области запрещено.