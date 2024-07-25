Губернатор Бочаров: Волгоградские аграрии собрали три миллиона тонн зерновых

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Сотрудники сельскохозяйственного сектора Волгоградской области уже собрали тори миллиона тонн высококачественного зерна. Это более половины всего запланированного урожая зерновых.
Об этом на совещании с сотрудниками областной администрации сообщил глава региона Андрей Бочаров. Он отметил, что обработано более 1,65 миллиона гектаров посевов, а собранные три миллиона тонн являются очень хорошим показателем при нынешних погодных условиях.
Всего аграрии Волгоградской области планируют собрать не менее четырёх миллионов тонн зерна, несмотря на сложные погодные условия — заморозки в мае и аномальную жару в июне и начале июля.
По информации областных властей, наряду с уборкой зерновых идёт также сбор урожая ранних овощей, картофеля и других культур. Общая посевная площадь в Волгоградской области составляет 3,3 миллиона гектаров.
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Всего аграрии Волгоградской области планируют собрать не менее четырёх миллионов тонн зерна, несмотря на сложные погодные условия — заморозки в мае и аномальную жару в июне и начале июля.
По информации областных властей, наряду с уборкой зерновых идёт также сбор урожая ранних овощей, картофеля и других культур. Общая посевная площадь в Волгоградской области составляет 3,3 миллиона гектаров.
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Александр Бойцов