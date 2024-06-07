МЧС: В 11 регионах России введён режим ЧС федерального масштаба из-за бедствий

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В 11 российских регионах введён режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Причиной этого стали заморозки и паводки.
Такое решение приняла правительственная комиссия в пятницу, 7 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. В десяти регионах, а именно в ЛНР, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях обстановка отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера из-за заморозков, выпавших в мае. Федеральный уровень реагирования также введён на территории Республики Саха - Якутия из-за масштабного паводка.
Глава МЧС Александр Куренков также добавил, что в регионах, пострадавших от майских заморозков, уже созданы специальные комиссии по обследованию объектов сельского хозяйства и оценке ущерба, причиненного сельскохозяйственным товаропроизводителям.
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