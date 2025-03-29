Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал об импортозамещении в регионе

Андрей Воробьёв (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
Три года назад был сделан важный шаг, оказавший влияние на развитие экономики Подмосковья. Приняли закон об импортозамещении, цель которого — стимулировать создание и развитие собственных производств и снижение зависимости от импорта.
О том, ка работает импортозамещение в Московской области, рассказал глава региона Андрей Воробьёв. В своём телеграм-канале губернатор сообщил, что за эти три года в Подмосковье начали функционировать 159 новых предприятий. Только в этом году планируется запустить ещё 85 новых проектов, реализация которых обеспечит 8,9 тысячи рабочих мест.
В качестве примера руководитель областной администрации рассказал о нескольких предприятиях, выпускающих импортозамещающую продукцию. В частности, компания «Инфаприм» в Истре, занимающаяся производством детского питания, увеличила свои мощности в три раза. Это позволяет выпускать до 15 тысяч тонн заменителей грудного молока в год.
«Инфаприм», г. Истра (Фото: Телеграм-канал «Воробьёв LIVE»)
Технопарк «Импульс» является разработчиком и производителем оборудования для дорожно-строительной техники, продолжил Воробьёв. В прошлом году предприятие открыло новый цех, что позволило увеличить выпуск уникального оборудования для работы с металлом и создать 30 новых рабочих мест.
Технопарк «Импульс», г. о. Домодедово (Фото: Телеграм-канал «Воробьёв LIVE»)
«Коттон Клаб» г. о. Балашиха (Фото: Телеграм-канал «Воробьёв LIVE»)
По словам Андрея Воробьёва, на территории Подмосковья реализуются проекты импортозамещения в самых различных областях — от фармакологии и лёгкой промышленности до пищевых производств и машиностроения. Всего в этой программе у нас заявлено 414 инвестиционных проектов, которые обеспечат создание 33,5 тысячи новых рабочих мест и привлечение 340 миллиардов рублей инвестиций, заключил губернатор Московской области.
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В качестве примера руководитель областной администрации рассказал о нескольких предприятиях, выпускающих импортозамещающую продукцию. В частности, компания «Инфаприм» в Истре, занимающаяся производством детского питания, увеличила свои мощности в три раза. Это позволяет выпускать до 15 тысяч тонн заменителей грудного молока в год.
«Инфаприм», г. Истра (Фото: Телеграм-канал «Воробьёв LIVE»)
Технопарк «Импульс» является разработчиком и производителем оборудования для дорожно-строительной техники, продолжил Воробьёв. В прошлом году предприятие открыло новый цех, что позволило увеличить выпуск уникального оборудования для работы с металлом и создать 30 новых рабочих мест.
Технопарк «Импульс», г. о. Домодедово (Фото: Телеграм-канал «Воробьёв LIVE»)
«Еще один пример — предприятие «Коттон Клаб» в Балашихе. Оно расширяет свое производство косметической продукции и бытовой химии. У компании есть завод, где в год производят более 85 млн упаковок ватных палочек, 200 млн упаковок влажных салфеток, 200 млн подгузников», — рассказал губернатор.
«Коттон Клаб» г. о. Балашиха (Фото: Телеграм-канал «Воробьёв LIVE»)
По словам Андрея Воробьёва, на территории Подмосковья реализуются проекты импортозамещения в самых различных областях — от фармакологии и лёгкой промышленности до пищевых производств и машиностроения. Всего в этой программе у нас заявлено 414 инвестиционных проектов, которые обеспечат создание 33,5 тысячи новых рабочих мест и привлечение 340 миллиардов рублей инвестиций, заключил губернатор Московской области.
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Александр Бойцов