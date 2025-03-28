Губернатор перенёс сроки весенней охоты в Московской области

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье изменили сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Охотиться на птицу можно в южной части Подмосковья с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней; в северной части – со второй субботы апреля 10 календарных дней.
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«В эти сроки разрешено охотиться на селезней из укрытия с подсадной уткой, чучелами или манком. Также допускается охота на гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями или манком. На самцов глухарей на току можно охотиться с подхода, на токующих самцов тетеревов – из укрытия, а на вальдшнепов – на вечерней тяге», – пояснили в Комлесхозе.В ведомстве напомнили, что охота с нарушениями установленного срока, способа, с применением недопустимых орудий является административным правонарушением. За это предусмотрено лишение права на охоту сроком от года до двух лет.
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Лора Луганская