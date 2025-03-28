Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Губернатор перенёс сроки весенней охоты в Московской области

Губернатор перенёс сроки весенней охоты в Московской области

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Оригинал
В Подмосковье изменили сроки весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Охотиться на птицу можно в южной части Подмосковья с первой субботы апреля в течение 10 календарных дней; в северной части – со второй субботы апреля 10 календарных дней.
«В эти сроки разрешено охотиться на селезней из укрытия с подсадной уткой, чучелами или манком. Также допускается охота на гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями или манком. На самцов глухарей на току можно охотиться с подхода, на токующих самцов тетеревов – из укрытия, а на вальдшнепов – на вечерней тяге», – пояснили в Комлесхозе.
В ведомстве напомнили, что охота с нарушениями установленного срока, способа, с применением недопустимых орудий является административным правонарушением. За это предусмотрено лишение права на охоту сроком от года до двух лет.

Читайте также:

Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону

Под Дмитровом из-за пала сухой травы пришлось тушить природный пожар

Найден предполагаемый виновник лесного пожара под Люберцами
#подмосковье
#московская область
#охота
#охотники
#птица
#птицы
#природа
#лес
#комлесхоз мо
#губернатор
#андрей воробьёв
В Дубне ко Дню Победы отреставрируют мемориал «Братские могилы»
28 марта 2025, 19:46

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в преддверии Дна Победы стартовали работы по реставрации мемориала «Братские могилы». Это место чтят дубненцы всех возрастов, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
По официальным данным, на территории этого комплекса похоронены 108 бойцов и командиров 30-й армии, которые участвовали в сражениях за Москву. Их имена увековечены на памятных плитах. Рядом, на стене памяти, – имена дубненцев, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны.

Сейчас на площадке, где горожане ежегодно встречаются в День Победы, развернулись ремонтные работы. Решение было принято еще в ноябре прошлого года. В феврале выделены средства. В марте завершились конкурсные процедуры, и теперь подрядчик вышел на объект.
«Подрядчик с нами постоянно на связи. Он понимает, какой это важный объект для каждого жителя. Сейчас здесь уже вывозят разобранную брусчатку. До 30 апреля у мемориала проведём все ремонтные работы: обновим плитку, отремонтируем барельеф, звезду, надписи на мемориальных плитах», – поделился планами глава Дубны Максим Тихомиров.
За объект взялся подрядчик, которого в Дубне уже знают. Эта организация качественно и в срок провела работы в сквере Жолио-Кюри.

Сейчас демонтаж на месте работ по реставрации мемориала подходит к концу. Лучи звезды уже отреставрированы и скоро вернутся на место. Ко Дню Победы мемориальный комплекс приведут в порядок.


Читайте также:

На выездной администрации в Дубне обсудили проекты в микрорайоне Большой Волги

В Дубне оздоровят яблони исторической аллеи на набережной Волги

Дубна полностью подготовилась к возможным паводкам
#максим тихомиров
#дубна
#памятник
#мемориал
#день победы
#реставрация
#подмосковье
#московская область
#великая отечественная война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На выездной администрации в Дубне обсудили проекты в микрорайоне Большой Волги
28 марта 2025, 19:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Темой очередной выездной администрации в Дубне стала реализация проектов в микрорайоне Большой Волги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда. Приём жителей провели начальники отделов и управлений, а также глава городского округа Максим Тихомиров.
«Выездная администрация – возможность задать вопросы руководству города. Проговорили с жителями вопросы модернизации систем теплоснабжения, работы управляющих компаний, безопасности и другие», – рассказал Тихомиров.
На встречу также пригласили представителей подрядных организаций. Дубненцы обеспокоены задержкой работ по проекту замены теплосетей.
«Ещё четыре – пять дней, и мы приступаем к благоустройству. Планируем к концу апреля провести все работы», – заверил представитель подрядной организации Константин Самойлов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Аналогичная ситуация – со сквером имени Журавлёва. Горожан интересовало, когда будет закончена его реконструкция. Подрядчик планирует закончить работы к концу апреля.
«Сейчас будем проводить бетонные работы на фонтане и устранять недостатки», – пояснил представитель подрядной организации Дмитрий Доминов.
Обсудили и подготовку города к празднованию 80-летия Победы. Обновление ждёт мемориал «Братские могилы», где отремонтируют плитку, барельеф, звезду и надписи, приведут в порядок установленные на входе противотанковые пушки.

Для жителей подготовлена большая культурная программа. Так, в парке семейного отдыха покажут историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина. А на стадионе школы №2, где во время войны размещался госпиталь, 100 музыкантов исполнят легендарную «Ленинградскую симфонию».

Читайте также:

В Дубне оздоровят яблони исторической аллеи на набережной Волги

Дубна полностью подготовилась к возможным паводкам

В университете «Дубна» открылась выставка фотографий из архива Совинформбюро
#дубна
#подмосковье
#московская область
#максим тихомиров
#жкх
#благоустройство
#день победы
#выездная администрация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске в этом году планируют открыть две новые школы, пристройку и детсад
28 марта 2025, 17:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В Подольске в минувшем году построили три детсада и школу. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в ходе доклада об итогах 2024-го.
По его словам, в текущем году в муниципалитете откроют две новые школы – на 1,1 тыс. мест на улице Победы в Климовске и на 500 мест в ЖК «Новая Щербинка» у деревни Борисовка. Также будут открыты пристройка к школе №29 и детский сад на 160 мест в ЖК «Каскад Парк» вблизи деревни Бережки.

Помимо этого, в текущем году вновь начнут работу пять обновлённых образовательных объектов.
«Образование – фундамент будущего, и мы делаем всё, чтобы он становился крепче. Подольск неизменно входит в число лидеров Подмосковья по качеству образовательной среды. За современными школами и детсадами, новыми проектами стоит главное – стремление создать условия, в которых дети растут, развиваются, раскрывают таланты», – сказал Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Школы округа ежегодно подтверждают высокий уровень. В 2024 году шесть образовательных учреждений вошли в топ-100 региона. Гордость округа – победы и призовые места на Всероссийской олимпиаде. По числу победителей Подольск – в числе лучших в области. Эти результаты – заслуга не только ребят, но и их наставников.

Для поддержки молодым специалистам выплачивают подъёмные, компенсируют аренду жилья более чем 200 педагогам, развивают программы «Социальная ипотека» и «Земский учитель». С 1 сентября прошлого года стартовали дополнительные муниципальные выплаты преподавателям иностранных языков.

Читайте также:

Субсидии на развитие получат пять домов культуры Подольска

В Подольске будут производить лекарства от орфанных заболеваний и рака

Соревнования Универсиады в Подольске собрали 16 баскетбольных команд
#подольск
#подмосковье
#московская область
#строительство
#капремонт
#григорий артамонов
#школы
#детские сады
#пристройка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Субсидии на развитие получат пять домов культуры Подольска
28 марта 2025, 17:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Пять учреждений культуры Подольска вошли в число лучших и получат субсидии на развитие. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов, выступая с докладом об итогах 2024 года.
Речь идёт о домах культуры ЗИО, имени 1 Мая, Лепсе, Сельском доме культуры «Молодёжный» и Дворце культуры «Октябрь».
«Наши школы искусств из года в год подтверждают высокий уровень подготовки. В прошлом году три учреждения вошли в топ-10 лучших в регионе и получили гранты от губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Это детская музыкальная школа №2, школа искусств «Моя Русь» и Федюковская школа искусств. Преподаватели этих школ отмечены дополнительными денежными надбавками», – отметил Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Он добавил, что большие достижения и признание – заслуга не только талантливых ребят, но и их педагогов. В этом году была проиндексирована зарплата работников культуры.

Сейчас в Подольске работают восемь культурно-досуговых учреждений со структурными подразделениями. Всего в округе расположено 18 зданий домов культуры, которые посещают свыше 11,5 тыс. жителей.

Читайте также:

В Подольске будут производить лекарства от орфанных заболеваний и рака

Соревнования Универсиады в Подольске собрали 16 баскетбольных команд

Губернатор Воробьев и глава Артамонов обсудили модернизацию в Подольске
#подмосковье
#московская область
#подольск
#субсидии
#дом культуры
#культура
#досуг
#григорий артамонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подольске будут производить лекарства от орфанных заболеваний и рака
28 марта 2025, 17:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» будут вместе разрабатывать и производить инновационные лекарства для лечения орфанных и онкологических заболеваний. В том числе их будут выпускать на производстве в Подольске в Подольске, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
НИЦЭМ и фармкомпания подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве. Партнёрство направлено на разработку и производство инновационных препаратов для борьбы с онкологическими, орфанными и инфекционными заболеваниями.

Создание инновационных разработок и локализация полного цикла производства жизненно важных лекарств – необходимость для российской фармацевтики. Сегодня важно обеспечить страну собственными технологиями и жизненно необходимыми препаратами. Новый альянс призван укрепить лекарственную безопасность России.
«Наша биомедицина достигла уровня, позволяющего создавать новые лекарства на базе самых современных технологических платформ, таких как мРНК, клеточные линии, вирусные векторы и моноклональные антитела. Наличие сильных партнёров в лице современных фармацевтических производств делает возможным налаживание полного цикла выпуска таких препаратов внутри России, что укрепит суверенитет страны и повысит доступность для пациентов современных лекарств», – сказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Соглашение о сотрудничестве предусматривает обмен опытом и научной информацией, подготовку кадров и презентацию результатов исследований.
«Инновационные биофармацевтические решения способны кардинально изменить жизнь человечества. Мы стремимся сделать доступнее для российских пациентов передовые технологии, которые значительно увеличивают продолжительность и качество жизни при разных заболеваниях, включая онкологические и орфанные. Наше сотрудничество с научным и медицинским сообществом ускорит разработку и внедрение прорывных методов лечения в клиническую практику», – заявил президент компании «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.
Помимо новых проектов локализации препаратов от онкологических и инфекционных заболеваний, партнёрство будет включать совместную работу над развитием в России ключевых технологических платформ для создания современных препаратов.

Читайте также:

Соревнования Универсиады в Подольске собрали 16 баскетбольных команд

Губернатор Воробьев и глава Артамонов обсудили модернизацию в Подольске

Под Подольском снесли бесхозное недостроенное здание
#подмосковье
#московская область
#подольск
#лекарства
#препараты
#онкология
#производство
#наука
#александр гинцбург
#ученые
#фармацевтика
Следите за нашими новостями
в удобном формате