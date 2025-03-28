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Губернатор Воробьев и глава Артамонов обсудили модернизацию в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (фото: Сергей Хакимов)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (фото: Сергей Хакимов)

В городском округе Подольск в этом году планируется модернизация двух котельных, расширение дороги в Дубровицах, открытие реанимационного отделения в областной больнице и благоустройство общественных пространств.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил приоритетные задачи муниципалитета с главой Григорием Артамоновым. Воробьев отметил, что в рамках президентских указов в Подольске строятся и капитально ремонтируются школы, обновляются объекты здравоохранения и активно благоустраиваются территории, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.

Особое внимание уделяется системе теплоснабжения. Прошлой зимой возникли перебои с отоплением, особенно остро эта проблема коснулась микрорайона Климовск. На этот год запланирована замена более 23 километров сетей и реконструкция двух источников теплоснабжения на улицах Ульяновых и Победы в Подольске. Завершение модернизации котельной на улице Заводская в Климовске запланировано на 2026 год.

Глава сообщил, что в текущем году запланировано проведение капитального ремонта 28 объектов теплоснабжения. Работы на семи из них начались досрочно — в микрорайонах Парковый, Шепчинки и Климовск.

«Все 28 контрактов уже заключены. Отмечу, что они предусматривают обязательное благоустройство территорий, на которых проведут работы. Там, где ранее находился, например, тротуар либо детская площадка, все будет восстановлено в изначальном виде. На каждом участке работ мы устанавливаем информационные стенды, информируем жителей во время выездных администраций», — рассказал Артамонов.

Кроме того, губернатор обсудил с главой обеспечение жителей качественной водой. В округе планируется построить комплекс сооружений водоподготовки Деснинского ВЗУ вблизи деревни Армазово. Его производительность составит 46 000 м³ в сутки.

«У нас большая программа по водоснабжению и водоотведению в текущем году. Мы приступаем к реализации масштабного проекта по Деснинскому водозаборному узлу, который снабжает чистой водой 220 тысяч жителей — это больше половины населения г.о. Наши жители почувствуют качественные перемены в водоснабжении», — сообщил глава.

Деснинский водозаборный узел (фото: Сергей Хакимов)

Кроме того, в текущем году планируется модернизация трех больших участка водовода и подготовка проектной документации для строительства ливневых канализаций.

«Это общая проблема. Сейчас современные нормы строительства дорог в обязательном порядке предусматривают ливневую канализацию. Однако раньше такого требования не было, и те подтопления, которые возникают на дорогах, мы должны ликвидировать в первую очередь», — подчеркнул Воробьев.

Другой немаловажный вопрос, решения которого ждут жители — расселение из аварийного жилья. Глава сообщил о подготовке шести проектов по комплексному развитию территории, один из которых запустят в Дубровицах в этом году. В Акишово заключили договор о КРТ с планами по расселению аварийного фонда и строительству школы с дошкольным учреждением.

В Подольске уже построен 13-этажный дом на Плещеевской, куда переехали 94 семьи из аварийного жилья. В планах — строительство дома на Банной для расселения 21 многоквартирного дома. В микрорайоне Южный возводятся два дома: первый введут к концу года с выдачей ключей в начале 2026-го, второй планируют сдать в конце следующего года.

Подольск занимает лидирующие позиции в Московской области в сфере образования. В 2024 году введены в эксплуатацию одна школа и три детских сада, а также капитально отремонтированы школа и детский сад. В активной фазе находится строительство учебного заведения в ЖК «Новая Щербинка». Планируется сдать пристройку на 500 мест к школе им. Забродина и приступить к возведению СОШ на 1100 мест в микрорайоне Красная Горка.

СОШ (ЖК Новая Щербинка) (фото: Сергей Хакимов)

В сфере здравоохранения в 2025 году в хирургическом корпусе №2 на улице Кирова откроется реанимационное отделение с современным оборудованием.

«Кроме того, завершен капитальный ремонт стационара обособленного структурного подразделения (ОСП) №2 на улице Батырева. В планах на 2025-й — провести комплексный ремонт инфекционного корпуса ОСП №5 в микрорайоне Климовск», — сказал глава.

За последние четыре года в городе создано множество новых общественных пространств. В планах на 2025 год — преображение парка «Дубрава», лесопарка «Березки», скверов Спасателей, Папирова и на улице Юбилейной. К Дню Победы будет проведено благоустройство территории на площади Славы и возле памятника Подольским курсантам.

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В Подмосковье будет установлено девять «змеек» на ж/д переходах до конца года
28 марта 2025, 11:49

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье планируется установить девять специальных ограждений типа «змейка» в этом году. Они будут размещены на пешеходных переходах возле железнодорожных станций в Наро-Фоминске, Щёлково, Ступино, Можайске, Воскресенске, Пушкино, Кашире и Коломне. Стоит отметить, что в Коломне уже установили ограждение «змейка» возле станции Щурово, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Установка ограждений типа «змейка» способствует снижению количества несчастных случаев на железнодорожных переходах. В настоящее время в Московской области уже функционирует более 50 таких ограждений.Помимо этого, в рамках комплексных мер на пешеходных переходах проводятся профилактические мероприятия и устанавливаются камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений правил перехода.

Кроме того, в Московской области ведётся строительство надземных пешеходных переходов, установка металлических заборов и железобетонных ограждений вдоль железнодорожных путей, а также информационных стендов на станциях и платформах.

Несмотря на предпринимаемые меры, количество погибших на железной дороге в регионе остаётся высоким. С начала года в Подмосковье было зарегистрировано 47 смертельных случаев на железной дороге: 24 случая на несанкционированных переходах, 8 на железнодорожных станциях и 15 при запрещающем сигнале светофора на оборудованных пешеходных переходах.

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#подмосковье
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#поезд
#переход
#железная дорога
#безопасность
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Более 200 пригородных электропоездов подготовят на МЖД к летнему сезону
28 марта 2025, 11:37

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На Московской железной дороге проходит подготовка пригородных поездов к летнему сезону. Железнодорожные специалисты проводят комплексную проверку электропоездов и дизельных транспортных средств — рельсовых автобусов. Планируется подготовить 220 электропоездов и 50 рельсовых автобусов.
Главная цель — обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние парка и повысить его эксплуатационную надёжность в период увеличения пассажиропотока на столичной магистрали, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на «Московскую железную дорогу».

В ходе технического обслуживания в депо основное внимание уделяется подготовке систем вентиляции и кондиционирования в салонах и кабинах управления. Это включает сезонное обслуживание оборудования, чистку фильтров, продувку вентиляционных агрегатов и климатических установок. Также проводится проверка работоспособности токоприёмников и аккумуляторных батарей вагонов.

Осуществляется переход оборудования на летний режим функционирования. При необходимости производится обновление окраски вагонов. В завершение проводится тщательная уборка салонов.Столичные железнодорожники завершат все мероприятия по подготовке парка пригородных поездов к летнему сезону до 31 мая 2025 года.

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#подмосковье
#минтранс мо
#поезд
#железная дорога
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В библиотеках Московской области состоится акция «Космическое Подмосковье»
28 марта 2025, 11:14

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

12 апреля, в День космонавтики, в центральных библиотеках Московской области пройдет областная акция «Космическое Подмосковье». Инициаторами выступили Московская областная Дума, Министерство культуры и туризма региона и Московское областное отделение Союза женщин России.
Основная цель мероприятия — популяризация космических исследований и демонстрация достижений российской космонавтики.

С 12:00 до 18:00 в библиотеках в онлайн-формате пройдет «Космический диктант» Роскосмоса. Кроме того, с 11:00 до 20:00 посетителей ждут встречи с инженерами, конструкторами и сотрудниками ведущих научных институтов и предприятий аэрокосмической отрасли. Также запланированы лекции об истории воздухоплавания и космонавтики, тематические викторины, игры и другие интерактивные мероприятия.

В акции примут участие специалисты Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, АО НПП «Звезда», Союза ветеранов космодрома Байконур, Объединенного института ядерных исследований, а также разработчики искусственного интеллекта и другие эксперты.

Всего в мероприятии задействованы 57 центральных библиотек Подмосковья. Программа рассчитана на школьников среднего и старшего возраста, студентов технических специальностей, семьи с детьми, а также всех, кто интересуется российской наукой и технологиями.

Возрастное ограничение — 12 . Подробная информация и расписание доступны на цифровой платформе «МОё Подмосковье. Библиотеки».

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#космонавты
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Биатлонистка из Московской области завоевала серебро чемпионата России
28 марта 2025, 10:48

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Кристина Резцова из сборной Подмосковья завоевала серебряную медаль в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Представительница региона начала гонку с четвёртого места, отставая на 28,8 секунды. Однако в ходе соревнования ей удалось значительно сократить отставание от первой позиции, догнав Елизавету Каплину из Республики Башкортостан и опередив её на 18,1 секунды.

Третье место заняла Полина Плюснина, отстав от победительницы на 23,5 секунды.Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 26 по 30 марта и является частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

«Если честно, все тренеры говорили, что со старта нужно было рвать и догонять Лизу. Я попробовала на первом подъеме упереться и поняла, что я просто сейчас так не готова, даже если я выработаюсь на 150%», — рассказала Резцова журналистам телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 26 по 30 марта и является частью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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#победа
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Жители Шатуры приглашаются к участию в общегородском субботнике
28 марта 2025, 10:43

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В населенных пунктах Шатуры активно приводят в порядок дворы, общественные пространства, детские и спортивные площадки. Бригады Службы дорожного хозяйства и благоустройства очищают территорию от сухой листвы, собирают мусор и проводят обрезку деревьев, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«При наступлении положительных ночных температур начинаем окраску малых архитектурных форм. Впереди у нас планируется несколько субботников, которые будут проводиться на территории округа. Основной локацией в Шатуре станет парк им. Гагарина», — сообщил директор МКУ «Служба дорожного хозяйства и благоустройства м. о. Шатура» Вячеслав Федотов.

29 марта жители смогут присоединиться к работам и помочь в уборке города.

Еще одной важной точкой, где в ближайшие выходные начнется уборка после зимы, станет пляж на озере Юбилейном в Рошале. Все желающие могут принять участие в субботнике. Приносить с собой ничего не требуется — инвентарь, перчатки и мешки для мусора предоставят на месте.

В апреле уборочные работы будут проводиться каждую субботу.

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