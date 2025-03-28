Губернатор Воробьев и глава Артамонов обсудили модернизацию в Подольске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев (фото: Сергей Хакимов)
В городском округе Подольск в этом году планируется модернизация двух котельных, расширение дороги в Дубровицах, открытие реанимационного отделения в областной больнице и благоустройство общественных пространств.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил приоритетные задачи муниципалитета с главой Григорием Артамоновым. Воробьев отметил, что в рамках президентских указов в Подольске строятся и капитально ремонтируются школы, обновляются объекты здравоохранения и активно благоустраиваются территории, сообщает пресс-служба губернатора и Правительства Московской области.
Особое внимание уделяется системе теплоснабжения. Прошлой зимой возникли перебои с отоплением, особенно остро эта проблема коснулась микрорайона Климовск. На этот год запланирована замена более 23 километров сетей и реконструкция двух источников теплоснабжения на улицах Ульяновых и Победы в Подольске. Завершение модернизации котельной на улице Заводская в Климовске запланировано на 2026 год.
Глава сообщил, что в текущем году запланировано проведение капитального ремонта 28 объектов теплоснабжения. Работы на семи из них начались досрочно — в микрорайонах Парковый, Шепчинки и Климовск.
«Все 28 контрактов уже заключены. Отмечу, что они предусматривают обязательное благоустройство территорий, на которых проведут работы. Там, где ранее находился, например, тротуар либо детская площадка, все будет восстановлено в изначальном виде. На каждом участке работ мы устанавливаем информационные стенды, информируем жителей во время выездных администраций», — рассказал Артамонов.
Кроме того, губернатор обсудил с главой обеспечение жителей качественной водой. В округе планируется построить комплекс сооружений водоподготовки Деснинского ВЗУ вблизи деревни Армазово. Его производительность составит 46 000 м³ в сутки.
«У нас большая программа по водоснабжению и водоотведению в текущем году. Мы приступаем к реализации масштабного проекта по Деснинскому водозаборному узлу, который снабжает чистой водой 220 тысяч жителей — это больше половины населения г.о. Наши жители почувствуют качественные перемены в водоснабжении», — сообщил глава.
Деснинский водозаборный узел (фото: Сергей Хакимов)
Кроме того, в текущем году планируется модернизация трех больших участка водовода и подготовка проектной документации для строительства ливневых канализаций.
«Это общая проблема. Сейчас современные нормы строительства дорог в обязательном порядке предусматривают ливневую канализацию. Однако раньше такого требования не было, и те подтопления, которые возникают на дорогах, мы должны ликвидировать в первую очередь», — подчеркнул Воробьев.
Другой немаловажный вопрос, решения которого ждут жители — расселение из аварийного жилья. Глава сообщил о подготовке шести проектов по комплексному развитию территории, один из которых запустят в Дубровицах в этом году. В Акишово заключили договор о КРТ с планами по расселению аварийного фонда и строительству школы с дошкольным учреждением.
В Подольске уже построен 13-этажный дом на Плещеевской, куда переехали 94 семьи из аварийного жилья. В планах — строительство дома на Банной для расселения 21 многоквартирного дома. В микрорайоне Южный возводятся два дома: первый введут к концу года с выдачей ключей в начале 2026-го, второй планируют сдать в конце следующего года.
Подольск занимает лидирующие позиции в Московской области в сфере образования. В 2024 году введены в эксплуатацию одна школа и три детских сада, а также капитально отремонтированы школа и детский сад. В активной фазе находится строительство учебного заведения в ЖК «Новая Щербинка». Планируется сдать пристройку на 500 мест к школе им. Забродина и приступить к возведению СОШ на 1100 мест в микрорайоне Красная Горка.
СОШ (ЖК Новая Щербинка) (фото: Сергей Хакимов)
В сфере здравоохранения в 2025 году в хирургическом корпусе №2 на улице Кирова откроется реанимационное отделение с современным оборудованием.
«Кроме того, завершен капитальный ремонт стационара обособленного структурного подразделения (ОСП) №2 на улице Батырева. В планах на 2025-й — провести комплексный ремонт инфекционного корпуса ОСП №5 в микрорайоне Климовск», — сказал глава.
За последние четыре года в городе создано множество новых общественных пространств. В планах на 2025 год — преображение парка «Дубрава», лесопарка «Березки», скверов Спасателей, Папирова и на улице Юбилейной. К Дню Победы будет проведено благоустройство территории на площади Славы и возле памятника Подольским курсантам.
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