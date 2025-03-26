Воробьёв: современную поликлинику планируют открыть в Котельниках в июне

Андрей Воробьёв (слева) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)
Поликлинику на 400 посещений в смену откроют в Котельниках в начале июня. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Медучреждение сможет каждый год обслуживать от 35 до 40 тыс. жителей. Глава региона проверил готовность объекта и поговорил с медиками, которые будут работать в поликлинике.
«В Подмосковье реализуется важная программа по строительству поликлиник. В этом году введем семь. Это и детские, и взрослые отделения. Кроме того, делаем капремонт объектов здравоохранения. Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Надеюсь, что в июне её запустят», – сказал Воробьёв.По его словам, важно привлечь к работе врачей общей практики и узких специалистов.
«Наша задача – создать для них все условия, позаботится о тех, кого мы приглашаем из других регионов – из Астрахани, Башкирии, Кемерова. У нас продолжительное время действуют программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры», – отметил губернатор.Сейчас поликлинические отделения и стоматология находятся в разных частях Котельников. Они расположены в небольших зданиях, построенных в середине ХХ века. Новое медучреждение позволит оказывать людям помощь в одном месте.
«Наша стоматология уже 18 лет располагается в жилом доме, оборудование устарело. Очень рады, что переезжаем на третий этаж новой поликлиники, где будет детская, ортопедическая и лечебная стоматология. Теперь у нас достаточно кабинетов для работы. Раньше нам негде было разместить ортодонта, а это очень востребованный специалист», – поделилась заведующая отделением стоматологии Котельниковской поликлиники с 43-летним стажем Валентина Покровская.Поликлиника в микрорайоне Ковровый сможет обслуживать 330 взрослых и 70 маленьких пациентов в смену. Там появятся своя лаборатория, КТ, рентген, маммограф, флюорограф, стоматология с зуботехнической лабораторией, отделение физиотерапии и многое другое. Врачей и медперсонал привлекают в том числе из других регионов. Так, заведующий отделением лучевой диагностики поликлиники Эдуард Фролков приехал в Подмосковье из Кемерова.
«Работаю врачом-рентгенологом в Котельниковской поликлинике уже четыре года, как и моя супруга, но она юрист. Ежемесячно получаем выплату на аренду жилья. Это заметная поддержка. Коллектив у нас дружный. Когда устраивался, условия работы были не очень хорошие – оборудование и помещение старые. Но с введением этого здания всё кардинально поменяется», – рассказал Фролков.Готовность поликлиники – 97,5%. На объекте трудятся более 50 человек. Уже завершилось благоустройство территории, сейчас заканчивают настройку оборудования. В ближайшее время планируют получить разрешение на ввод в эксплуатацию.
Кроме того, в июне в Котельниках двери для пациентов откроет новая женская консультация на 100 посещений в ЖК «Томилинский бульвар». Её строит инвестор.
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