Губернатор Воробьёв дал старт предприятию по производству чипов и микросхем

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец
Крупное импортозамещающее производство, на котором ежегодно будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем, открыли в Подмосковье на заводе «Арсенал», старт работам дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. (…) Наш президент говорит, что одним из главных приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение», — сказал Андрей Воробьёв.Продукция, которую будут выпускать на новом производстве, предназначена для гражданской авиационной техники, автомобильной электроники и телекоммуникационного оборудования.
«Мы отмечаем 25-летие завода «Арсенал» и символично, что открываем наше новое производство. Мы многое делаем для комплексной программы развития гражданской авиации в России, для новейших самолетов МС-21, SJ-100. Современным лайнерам нужны такие же современные полупроводники. И что самое важное — нашей стране необходимо производить их самой, а не покупать у кого-то», — сказал гендиректор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин.Отмечается, что в корпорацию «Промтех» входит 12 компаний, из которых восемь расположены на территории Московской области.
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Лев Каштанов