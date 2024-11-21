Шатурский производитель матрасов получил премию «Бренд года в России 2024»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Компания Mr.Mattress из Шатуры, специализирующаяся на производстве матрасов, подушек, одеял и других аксессуаров для сна, стала лауреатом национальной премии «Бренд года в России 2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Компания Mr.Mattress одержала победу в номинации «Товары для сна и отдыха». Руководитель компании Михаил Бобков поблагодарил организаторов премии за высокую оценку и подчеркнул, что победа стала результатом труда всего коллектива Mr.Mattress», — говорится в сообщении.Отмечается, что Mr.Mattress выпускает широкий ассортимент товаров и постоянно совершенствует свою продукцию, использует современные материалы и внедряет в производство новые технологии.
Церемония награждения победителей национальной премии «Бренд года в России 2024» состоялась в Москве 20 ноября.
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