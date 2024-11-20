В Подмосковье запустят производство продукции для радиоэлектроники

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производство фольгированного сверхвысокочастотного диэлектрика для нужд радиоэлектронной промышленности запустят в Дмитровском городском округе, участок для реализации проекта инвестору — НПО «Энергия» — предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Закончить строительство и вести в эксплуатацию первый производственно-складской комплекс площадью 1,4 тыс. квадратных метров компания планирует в третьем квартале 2027 года. Полностью проект должен быть реализован к середине 2030 года, к этому времени производственные площади должны быть увеличены до 5,5 тыс. квадратных метров», — сказала зампред областного правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.Она добавила, что первоначальной объём инвестиций в проект оценивается в 100 миллионов рублей. Благодаря запуску первого этапа этого производства в Дмитровском округе появится около 60 новых рабочих мест.
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