Губернатор Воробьёв: «Мы топим за биометрию, но с умом»

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал биометрию инструментом, который может сделать жизнь человека более качественной и удобной. Такую оценку он дал, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. На площадке ПМЭФ 2024 глава региона принял участие в тематической сессии под названием «Биометрия: мифы, возможности, тренды».
«Сегодня запрос на цифровизацию очень высокий. 115 млн человек в нашей стране пользуются порталом госуслуг. Они добровольно зашли туда и зарегистрировались. Таким образом, мы видим, что удобства предоставления муниципальных, государственных и других услуг можно добиться через личный кабинет. Биометрия – это инструмент, который позволит дать человеку ещё более высокое качество и удобство в чистоте, в прохождении каких-либо процедур. Не нужны какая-то бумага или паспорт – всё это уйдёт в прошлое», – отметил Воробьёв.Сопротивляться этому, как он считает, неразумно. Но, как и любая другая прорывная технология, биометрия наталкивается на сопротивление. Как отметил Воробьёв, биометрия уже прочно вошла в жизнь современного человека.
«Мы все уже пользуемся биометрией. В смартфоне – биометрия, при проходе в школу – биометрия, в банке – биометрия, на границе – биометрия. Рассуждать о том, нужна она или нет, мы можем, но она уже есть. Вопрос в том, чтобы использовать её в целях безопасности и удобства человека. Мне кажется, разговор должен идти об этом. Говоря молодёжным языком, мы топим за биометрию, но с умом», – подчеркнул губернатор.Опасения людей, по его мнению, связаны в основном с вопросами информационной безопасности.
XXVII Петербургский международный экономический форум, который проходит в северной столице, собрал более 12 тысяч представителей около 130 государств. В числе участников – представители крупного бизнеса и органов власти, ведущие международные эксперты. В этом году тема форума – «Основа многополярного мира – формирование новых точек роста». В программе – более 150 тематических сессий с участием более чем тысячи модераторов и спикеров.
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Лора Луганская