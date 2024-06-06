Китайская компания откроет в Подмосковье производство запчастей для прицепов

ФФото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Завод по производству подвесок и осевых агрегатов для прицепов и полуприцепов построит в индустриальном парке «Еспипово» на территории городского округа Солнечногорск китайская компания «Хуацзин», соглашение о реализации проекта подписал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Проект планируется реализовать за два с небольшим года, наши партнёры инвестируют около 5 млрд рублей, создадут 150 рабочих мест. (…) Мы очень рады приходу такого крупного производителя, продукция которого известна более чем в 30 странах мира», — сказал Воробьёв.Генеральный директор Huajin Group («Хуацзин») Чжэн Вэньбинь отметил, что на подмосковном заводе планируется выпускать высокотехнологичные пневмоподвески и оси для тяжёлых машин.
«Сейчас мы находимся на стадии изысканий и проектирования. Планируем начать строительство в конце текущего года, а завершить к концу 2025 года. Производство начнется в середине 2026 года», — сообщил Чжэн Вэньбинь.Объём запланированного производства составляет до 30 тысяч единиц продукции в год, это сделает компанию ведущим производителем в России.
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