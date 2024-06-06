В Подмосковье в будущем году начнут производить китайских промышленных роботов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области может начаться производство китайских промышленных роботов. Реализацию этого проекта обсудили на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и гендиректор ООО «СМТ» Григорий Обуздин. Это ООО является официальным представителем и дистрибьютером китайской компании CROBOTP/CRP в России.
«Весь мир внедряет роботизацию, автоматизацию процессов, и нам важно, чтобы этот рынок развивался и в России. Мы привлекаем в Подмосковье китайские технологии. Подписали инвестиционное соглашение с компанией CROBOTP о локализации производства роботов-сварщиков, манипуляторов и упаковщиков. Сейчас помогаем инвестору выбрать подходящую площадку», – рассказал губернатор.По его словам, запустить производство планируется во втором квартале будущего года. Однако это лишь первый этап. Общий объём инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. На производстве создадут 150 высокотехнологичных рабочих мест.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Организовать производство планируют в три этапа. На первом предполагается создать на арендованных площадях две сборочные линии для выпуска шести моделей роботов, которые будут заниматься сваркой и паллетированием. На втором этапе сборку увеличат до 20 моделей и построят отдельный цех. Третий этап – локализация компонентной базы и системы управления.
«Наша компания реализует около 200 роботов в год на территории России. В 2025 году мы открываем производство промышленных роботов с объёмом до 1 тыс. единиц в год. Эти роботы используются в разных областях промышленности – например, в металлообрабатывающей, пищевой, нефтегазовой. Хотим разместить производство в Московской области из-за её развитой инфраструктуры, привлекательных условий ведения бизнеса и мер поддержки со стороны правительства региона», – сказал гендиректор ООО «СМТ» Григорий Обуздин.Реализация проекта, по его словам, намечена на второй квартал 2025 года. К этому сроку планируется выпустить первого робота. На начальном этапе инвестиции составят около 300 млн рублей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
CROBOTP/CRP – ведущий производитель промышленных роботов в Китае. Она входит в топ-3 по объёму выпуска. Роботы CRP используются в мебельном производстве, нефтегазовой отрасли, электронике, машиностроении, пищевой промышленности. Продукция компании экспортируется в Россию, Великобританию, США, Германию, Венгрию, Вьетнам, Таиланд и другие страны.
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Лора Луганская