Подмосковье подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на более 150 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В общей сложности на Петербургском международном экономическом форуме Московская область планирует подписать порядка 40 соглашений.
7 июня на форуме станут известны результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов РФ, в котором прошлые годы Подмосковье входило в тройку лидеров. Также в рамках ПМЭФ состоится пленарное заседание с участием Президента РФ Владимира Путина.
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«Петербургский международный экономический форум — одно из главных экономических событий для страны в целом, и для любого региона, в частности. Ежегодно на нем подписываются соглашения на десятки миллиардов рублей, а это - инвестиции в экономику, налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места. Подпишем порядка 40 соглашений еще на более чем 150 млрд. Это даст Подмосковью свыше 10 тысяч новых рабочих мест. У нас запланирован ряд соглашений с партнёрами из Китая, Белоруссии, а также с Новгородской и Вологодской областями, с которыми мы планируем развивать торгово-экономические, научно-технические, социальные, культурные связи», — поделился губернатор.
7 июня на форуме станут известны результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов РФ, в котором прошлые годы Подмосковье входило в тройку лидеров. Также в рамках ПМЭФ состоится пленарное заседание с участием Президента РФ Владимира Путина.
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Мира Полтева