Губернатор Воробьёв обсудил планы сотрудничества с главой Андижанской области Узбекистана

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область будет развивать с Андижанской областью Узбекистана особые и специальные экономические зоны, экспорт и импорт, привлекать инвестиции и обмениваться опытом. Губернатор Андрей Воробьёв обсудил совместные проекты с хокимом этого региона Шухратбеком Абдурахмановым.
Встреча прошла в преддверии Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте, которое на днях посетит президент Владимир Путин. На совет также приглашена подмосковная делегация.
Руководитель Андижанской области поблагодарил за теплый приём и пообещал ждать губернатора в Ташкенте.
Во время встречи узбекская сторона выразила заинтересованность в изучении подмосковного опыта Light Industrial. Это готовые производственно-складские площади для быстрого старта бизнеса, инфраструктура, гибкие условия аренды, возможность покупки. Делегация Узбекистана планирует ознакомиться с одним из лучших примеров реализации этого проекта в городском округе Солнечногорск.
Узбекистан для Московской области – один из ключевых партнёров. Страна занимает 11-е место среди всех торговых партнёров и четвёртое – среди стран СНГ. В прошлом году товарооборот увеличился на 6,5%. Московская область экспортирует медицинские препараты, товары из стали, древесину и изделия из неё.
Московская область занимает первое место в России по развитию инвестиционной и промышленной инфраструктуры. В регионе расположено пять особых экономических зон, 69 индустриальных и 19 промышленных технопарков. Партнёры из Узбекистана заинтересованы в совместных проектах по развитию новых высокотехнологичных производств в ОЭЗ «Дубна».
Подмосковье также является лидером в стране по количеству транспортно-логистических центров с примыкающими к ним железнодорожными путями. Самые крупные – «Электроугли» в Богородском округе, «Белый Раст» в Дмитрове, «Селятино» в Наро-Фоминске, где недавно открыли новый терминал.
В прошлом году была запущена новая мера поддержки экспортёров «Контейнер для МСП». Она должна помочь организовать доставку сборных грузов зарубежным покупателям. Уже прошли успешные отгрузки в Объединённые Арабские Эмираты и Китай. Московская область готова развивать такое сотрудничество и с другими странами, в том числе с Узбекистаном.
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«Рады приветствовать наших узбекских друзей накануне большого государственного визита. У нас состоялись очень плодотворные переговоры по взаимному обмену, инвестициям и всему тому, что очень важно для развития наших регионов. Хочу поблагодарить уважаемого хокима Шухратбека Абдурахманова. Надеюсь, что мы дальше будем развивать отношения во всех ключевых направлениях, которые важны для наших стран», – сказал Воробьёв.
Руководитель Андижанской области поблагодарил за теплый приём и пообещал ждать губернатора в Ташкенте.
Во время встречи узбекская сторона выразила заинтересованность в изучении подмосковного опыта Light Industrial. Это готовые производственно-складские площади для быстрого старта бизнеса, инфраструктура, гибкие условия аренды, возможность покупки. Делегация Узбекистана планирует ознакомиться с одним из лучших примеров реализации этого проекта в городском округе Солнечногорск.
Узбекистан для Московской области – один из ключевых партнёров. Страна занимает 11-е место среди всех торговых партнёров и четвёртое – среди стран СНГ. В прошлом году товарооборот увеличился на 6,5%. Московская область экспортирует медицинские препараты, товары из стали, древесину и изделия из неё.
Московская область занимает первое место в России по развитию инвестиционной и промышленной инфраструктуры. В регионе расположено пять особых экономических зон, 69 индустриальных и 19 промышленных технопарков. Партнёры из Узбекистана заинтересованы в совместных проектах по развитию новых высокотехнологичных производств в ОЭЗ «Дубна».
Подмосковье также является лидером в стране по количеству транспортно-логистических центров с примыкающими к ним железнодорожными путями. Самые крупные – «Электроугли» в Богородском округе, «Белый Раст» в Дмитрове, «Селятино» в Наро-Фоминске, где недавно открыли новый терминал.
В прошлом году была запущена новая мера поддержки экспортёров «Контейнер для МСП». Она должна помочь организовать доставку сборных грузов зарубежным покупателям. Уже прошли успешные отгрузки в Объединённые Арабские Эмираты и Китай. Московская область готова развивать такое сотрудничество и с другими странами, в том числе с Узбекистаном.
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Лора Луганская