Подмосковные власти сменят подрядчика для завершения капремонта поликлиники в Дзержинском

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти Московской области приняли решение сменить подрядчика, чтобы завершить капитальный ремонт взрослой поликлиники в городском округе Дзержинский. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Поликлиника на 750 посещений в смену расположена в здании 1975 года постройки. Готовность объекта – 52%. Строители заменили перекрытия, укрепили фундамент, оконные и дверные проёмы, возвели межкомнатные перегородки. Однако работы были приостановлены по вине подрядчика, поэтому было принято решение о его замене. В августе будет заключён контракт с новым.
Планируется, что поликлинику приведут к региональному стандарту: удобно расположат кабинеты, разделят потоки посетителей, обустроят комфортные зоны ожидания, облагородят прилегающую территорию. В планах также – закупить 13 единиц медоборудования, в том числе аппарат УЗИ, ЛОР-установку, офтальмологическое оборудование, энцефалограф и спирограф. Окончание работ планируется на конец этого года.
Завершения работ ждут 47 тысяс жителей. На время капремонта поликлиника переехала в здание детского инфекционного отделения на территории больницы, а женская консультация – в корпус гинекологического отделения. Маммографию и рентген проводят в стационаре.
Помимо этого, планируется открыть еще один филиал поликлиники – на улице Доркина. Там будут принимать терапевт, стоматолог, кардиолог, эндокринолог, онколог и гастроэнтеролог. В здании предусмотрены и процедурные кабинеты.
Сейчас ведётся закупка мебели и оборудования. А на 2025-2026 годы запланировано капитально отремонтировать главный корпус стационара Дзержинской городской больницы.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв проверил в Дзержинском ход строительства большого образовательного комплекса.
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«В поликлинике, где сейчас ведётся капремонт, возникли проблемы с подрядчиком, который нас подвел. Поэтому мы его меняем на надёжного», – пояснил губернатор.
Планируется, что поликлинику приведут к региональному стандарту: удобно расположат кабинеты, разделят потоки посетителей, обустроят комфортные зоны ожидания, облагородят прилегающую территорию. В планах также – закупить 13 единиц медоборудования, в том числе аппарат УЗИ, ЛОР-установку, офтальмологическое оборудование, энцефалограф и спирограф. Окончание работ планируется на конец этого года.
Завершения работ ждут 47 тысяс жителей. На время капремонта поликлиника переехала в здание детского инфекционного отделения на территории больницы, а женская консультация – в корпус гинекологического отделения. Маммографию и рентген проводят в стационаре.
Помимо этого, планируется открыть еще один филиал поликлиники – на улице Доркина. Там будут принимать терапевт, стоматолог, кардиолог, эндокринолог, онколог и гастроэнтеролог. В здании предусмотрены и процедурные кабинеты.
Сейчас ведётся закупка мебели и оборудования. А на 2025-2026 годы запланировано капитально отремонтировать главный корпус стационара Дзержинской городской больницы.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьёв проверил в Дзержинском ход строительства большого образовательного комплекса.
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Лора Луганская