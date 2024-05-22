Воробьёв поставил задачу открыть образовательный комплекс в Дзержинском 1 сентября 2025 года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
1 сентября будущего года в Дзержинском откроют большой образовательный комплекс. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работы и поговорил со строителями.
В состав комплекса войдёт средняя школа №7 на 1,1 тыс. мест на ул. Угрешской и дошкольное отделение на 100 воспитанников. Также начнёт работу блок дополнительного образования с залами для индивидуальных занятий на фортепиано и духовых инструментах, музыкально-теоретических занятий, хореографии, гимнастики и различных кружков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство школы №7 началось в 2013 году, однако работы несколько раз приостанавливали из-за недобросовестных застройщиков. Область решила взять возведение школы на себя. Здание будет полностью реконструировано. На это регион выделил 3 млрд рублей.
Сейчас на 90% завершены монолитные работы. Строители приступили к демонтажу внутренних перегородок и инженерных сетей, обустройству стройплощадки. Одновременно разрабатывается проектная документация.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Общая площадь объекта – около 20 тыс. кв. м. На территории будут располагаться спортивное ядро, стадион на 400 мест, беседки и прогулочные зоны для дошкольников.
Для работы в школе панируют привлечь около 80 педагогов. Приоритет при зачислении в образовательное учреждение будет отдан ребятам, проживающим в ближайших микрорайонах на ул. Угрешской.
В ноябре прошлого года губернатор встречался в Дзержинском с родителями учащихся гимназии №5, где в 2024-м должен был начаться капремонт. Однако родители попросили отложить его до открытия школы на Угрешской, чтобы 2 тыс. ребят не оказались в разных учебных заведениях на время работ. В итоге было решено сдвинуть сроки капремонта на 2025-2026 годы. Работы начнут, как только гимназисты перейдут в новый современный образовательный комплекс.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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«Наша задача – открыть недостроенную школу 1 сентября следующего года. Обсудим мероприятия, запланированные в этом учебном заведении, дальнейшие этапы ремонта и запуска школ и детсадов в Дзержинском. В январе 2025 года будут отремонтированы два корпуса дошкольного отделения гимназии №4. Ещё один объект – гимназия №5, с родительским активом которой мы встречались. Там начинаем работы после открытия этого образовательного комплекса, куда заводим ребят. Это тоже очень большая школа. Следующий этап – два школьных корпуса гимназии №4. Всё закончим до 1 сентября 2027 года», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство школы №7 началось в 2013 году, однако работы несколько раз приостанавливали из-за недобросовестных застройщиков. Область решила взять возведение школы на себя. Здание будет полностью реконструировано. На это регион выделил 3 млрд рублей.
Сейчас на 90% завершены монолитные работы. Строители приступили к демонтажу внутренних перегородок и инженерных сетей, обустройству стройплощадки. Одновременно разрабатывается проектная документация.
«Демонтажные работы начались в апреле. Но перегородки не проходили по существующим нормам, плюс менялись размеры классов, проходы и так далее. Завершить строительство планируем до 1 сентября 2025 года, чтобы детишки могли туда зайти в новом учебном году. Сейчас главная задача – закрыть тепловой контур здания, чтобы зимой мы могли заниматься внутренней отделкой», – отметил руководитель проекта Роман Камелев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Общая площадь объекта – около 20 тыс. кв. м. На территории будут располагаться спортивное ядро, стадион на 400 мест, беседки и прогулочные зоны для дошкольников.
Для работы в школе панируют привлечь около 80 педагогов. Приоритет при зачислении в образовательное учреждение будет отдан ребятам, проживающим в ближайших микрорайонах на ул. Угрешской.
В ноябре прошлого года губернатор встречался в Дзержинском с родителями учащихся гимназии №5, где в 2024-м должен был начаться капремонт. Однако родители попросили отложить его до открытия школы на Угрешской, чтобы 2 тыс. ребят не оказались в разных учебных заведениях на время работ. В итоге было решено сдвинуть сроки капремонта на 2025-2026 годы. Работы начнут, как только гимназисты перейдут в новый современный образовательный комплекс.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская