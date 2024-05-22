Губернатор Воробьёв побывал на праздничной службе в Николо-Угрешском монастыре

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв побывал в Николо-Угрешском монастыре в Дзержинском, где в день святителя Николая Чудотворца посетил Божественную литургию.
«Вместе с прихожанами, паломниками, священнослужителями, а также со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом вознесли молитву святителю Николаю – великому спасителю и заступнику. Всех православных с праздником! Пусть святой Николай подарит вашим семьям радость, благополучие и защиту, а ваш дом наполнится миром и добром», – написал глава региона в своём телеграм-канале.22 мая православные верующие отмечают День Перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в итальянский город Бари.
Ранее сообщалось, что Воробьёв во время поездки в Дзержинский проверил ход строительства большого образовательного комплекса и модернизации магистральной теплосети М-5.
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Лора Луганская