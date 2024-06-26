Губернатор Воробьёв обсудил сотрудничество Подмосковья с Андижанской областью

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил ключевые направления сотрудничества с руководителем Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым, встреча состоялась в преддверии бизнес-форума «Московская область — Андижанская область», сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Сегодня мы в очередной раз встречаемся с нашими друзьями из Узбекистана. В рамках Совета регионов был подписан меморандум с Андижанской областью о сотрудничестве в инвестиционной сфере. Стараемся делать все, чтобы реализовывать проекты и в области экономики, и в области культуры – во всём, что сближает наши страны», — сказал Андрей Воробьёв.Глава Московской области отметил, что в работе предстоящего бизнес-форума примут участие около 30 подмосковных компаний, а также предприниматели из Узбекистана. Воробьёв выразил уверенность, что такие встречи помогут достичь реализации совместных проектов.
В свою очередь, Шухратбек Абдурахманов поблагодарил принимающую сторону за организацию бизнес-форума и отметил его перспективность.
«Мы выражаем большой интерес к развитию взаимной торговли, кооперации, особенно в сфере сельского хозяйства, фармацевтики и автомобилестроения. Уверен, что тесное сотрудничество между нашими регионами будет отражаться на увеличении товарооборота и откроет новые горизонты для торгово-экономических связей», — сказал Абдурахманов.Кроме того, он пригласил Андрея Воробьёва приехать в Андижанскую область с ответным визитом.
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