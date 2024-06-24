Губернатор Воробьёв назвал причину взрыва во Фрязино

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Взрывы в здании на территории НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино произошли из-за кислородных баллонов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в Телеграм-канале.
«Помещения здесь арендовали 30 компаний — на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий», — сказано в публикации Воробьёва.Глава области отметил, что на данный момент известно о двух погибших, которые пытались спастись от огня, прыгнув из окна.
Сведения о состоянии двух женщин, находившихся на восьмом этаже, уточняется. В медучреждении находится 34-летний мужчина, подключенный к аппарату ИВЛ.
Пожар уже локализован. По предварительной информации, площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Для тушения были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
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