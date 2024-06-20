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Воробьёв навестил детей участников СВО в подмосковном лагере «Литвиново»

20 июня 2024, 17:06
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в гости к детям участников спецоперации, которые отдыхают в оздоровительном лагере «Литвиново». Нынешним летом этот лагерь, как и в прошлом году, бесплатно принимает более 3 тысяч ребят в возрасте от 7 до 15 лет.
Глава региона привёз детям клубнику и мороженое.
«Ребята, девчата, мы вам от всей души привезли сегодня подмосковную клубнику и подмосковное мороженое. Очень приятно, что вам здесь нравится. Я здесь уже второй раз. Нас в детстве тоже отправляли в лагеря, они тогда назывались пионерскими. Там мы знакомились, влюблялись, соревновались, хулиганили, ждали, когда родители в выходной день привезут что-нибудь вкусненькое. С седьмого класса были спортивные лагеря, где мы много бегали, профессионально занимались спортом», – сказал губернатор.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он поблагодарил за работу педагогов и вожатых.
«Здесь собрались прекрасные, отзывчивые дети, которые, как мы знаем, очень переживают за родных. Вы помогаете находить им ответы на вопросы», – отметил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Летние смены в лагере «Литвиново» для детей участников СВО набирают второй год подряд. В этот раз их шесть – по 14 дней. Каждая соберёт по 500 ребят.
«Здесь очень круто! Я уже успел найти в лагере новых друзей. Мы вместе занимаемся спортом, посещаем интересные кружки, мастер-классы по моделированию. А сегодня вечером у нас дискотека, которую мы очень ждём», – поделился впечатлениями 13-летний Егор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Некоторые ребята отдыхают в лагере уже второе лето, в том числе Яна из Лобни.
«Мы приехали сюда с братом. Я в «Литвинове» второй раз. Здесь классная атмосфера. Очень нравится посещать кружки, дискотеки. Сейчас мы в отряде готовим разные номера, будем выступать в конце смены. Наш отец уже два года на СВО. Приезжает домой каждые полгода на две недели. Конечно, очень ждём его и переживаем», - рассказала Яна.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

15 июня в лагере стартовала Патриотическая смена. Для ребят подготовлены встречи с участниками СВО, военно-тактические игры, мастер-классы от Кантемировской дивизии, экскурсии.
«Этим летом лагерь полностью работает для детей, родители которых либо уже вернулись из зоны спецоперации, либо находятся там. К ребятам приезжают в гости известные люди. Например, вчера творческий вечер провёл поэт-песенник Григорий Гладков. В штате, помимо педагогического состава и вожатых, работают психологи, которые при необходимости помогают ребятам справиться с той или иной ситуацией», – рассказал директор детского оздоровительного лагеря «Литвиново» Дмитрий Еремейцев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сегодня в гости к ребятам также приехали пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».
«Мы постоянно сотрудничаем с детским лагерем «Литвиново». Они наши друзья, мы их курируем. Всегда с удовольствием приезжаем, рады видеть детей, стараемся помочь им определиться в жизни, отвечаем на вопросы. В основном ребят интересует, как лётчики переносят перегрузки, как мы пришли в профессию», – рассказал старший лётчик авиационного звена авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» Валерий Соков.
Лётчики поблагодарили губернатора за помощь бойцам, которые выполняют задачи на СВО.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ребята поинтересовались у Андрея Воробьёва, как он решил стать губернатором, какие книги читает, какой у него любимый вид спорта. Некоторые просили совета, как выбрать профессию по душе.
«Самое большое достижение каждого из нас – стать порядочным человеком. Дмитрий Владимирович Еремейцев, например, очень любит детей, занимается воспитанием и организацией отдыха. Кто-то лечит, спасает людей. Вчера мы были в Коломне, где специалисты делают протезы и помогают раненым. Им нравится работа, потому что они понимают, что приносят пользу», – сказал губернатор.
На вопрос ребят, о чем он мечтает, Воробьёв ответил: «У всех нас сейчас одна мечта – чтобы мы победили, чтобы был мир!».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В лагере дети занимаются творчеством, играют в теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол и мини-гольф, бильярд, боулинг, плавают в бассейне, катаются на роликах и встречаются с интересными людьми.

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#спецоперация
Подмосковный спасатель вывел из леса потерявшуюся 15-летнюю девочку
20 июня 2024, 17:10

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Спасатель ГКУ МО «Мособлпожспас» во время своего отпуска вывел из леса потерявшуюся 15-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
19 июня в районе деревни Барканово Сергиево-Посадского городского округа спасатель 233-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ МО «Мособлпожспас» помог выбраться из леса заблудившейся девочке.

Вчером в службу спасения «Система-112» позвонила 15-летняя девочка. Она отправилась на прогулку в лес, надеясь на навигатор в телефоне. Однако батарея телефона быстро разрядилась, и девочка запаниковала, не зная, как выйти из леса. Тем не менее, она смогла взять себя в руки и позвонила спасателям до того, как телефон полностью разрядился.

«Спасатели ПСЧ-233 выехали в район поиска. К ним присоединился их коллега Александр Дулов, который в это время был в отпуске, но, увидев сообщение о потерявшейся девочке в рабочем чате, решил помочь. Специалисты дежурной смены на служебной машине начали прочёсывать лес, работая на отклик. В это же время спасатель Дулов на личном квадроцикле отправился вглубь леса», — поделился замначальника Сергей Шумов.

Спустя 45 минут мужчина нашёл девочку и благополучно вывез её из леса на своём квадроцикле. Медицинская помощь ребенку не потребовалась.

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В Серебряных Прудах прошел традиционный праздник «Люблю березу русскую»
20 июня 2024, 16:41

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Дети села Мочил приняли участие в традиционном празднике  «Люблю березу русскую». об этом сообщил апресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
По традиции в Мочильском СДК прошёл праздник русской берёзы – символа нашей Родины – России, который называется «Люблю берёзу русскую». Этот праздник существует на Руси издавна. В эти дни люди чествуют берёзу, дарят ей подарки, плетут венки, водят вокруг неё хороводы, поют песни и устраивают весёлый пир.

«На нашем празднике гости радовались и веселились. Участники мероприятия узнали историю праздника, отгадывали загадки, играли в русские народные игры, пели песни и частушки и танцевали. Они вспомнили, какую пользу берёза приносит человеку, узнали о её свойствах и о том, что она является символом добра и красоты, а также символом родной земли», — подчеркнули в пресс-службе.

Праздник прошёл ярко и динамично, оставив в сердцах детей чувство гордости за свой родной край и удивительную природу своей страны.

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Стихия, подобная московской, обойдет Санкт-Петербург стороной
Синоптик Колесов: Стихия, подобная московской, обойдет Санкт-Петербург стороной
20 июня 2024, 16:39

Фото: iStock/SergeyVButorin

Ненастная погода, которая в четверг разбушевалась в Москве, обойдет Санкт-Петербург стороной. Об этом рассказал руководитель петербургского гидрометцентра Александр Колесов.
«Завтра мы еще ждем отдельные кратковременные дожди. Но и они город могут обойти стороной, а зацепить только западную часть Ленобласти. На выходных нас ждут сухие спокойные дни», — заявил Колесов в беседе с «Петербургским дневником».

В четверг, 20 июня, в Подмосковье в результате непогоды в 23 городских округах Подмосковья упало около 200 деревьев, повреждено 26 автомобилей в 10 городских округах. В городском округе Сергиев Посад из-за падения дерева пострадала женщина, погибших нет. При этом сильный ветер обрушил дерево на прохожего недалеко от парка «Дубки» на севере Москвы, мужчина скончался на месте.

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Суд отклонил жалобу Яшина* по протоколу о нарушении закона об иноагентах
20 июня 2024, 16:19

Фото: iStock/gorodenkoff

В Мосгорсуде прошло заседание, на котором рассматривалась жалоба Ильи Яшина* по протоколу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд признал законным штраф в размере 45 тысяч рублей осужденному за распространение фейков о ВС РФ. Первый штраф был назначен Яшину* за то, что он в Telegram публиковал материалы без указания статуса иноагента.

В марте Яшин* получил еще один штраф, в размере 30 тысяч рублей по той же причине.

В декабре 2022 года Яшину* назначили 8,5 лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Ранее Яшин* вёл прямой эфир на YouTube, в котором рассказывал ложные факты о событиях, произошедших в Буче.

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В Серпухове завершили благоустройство Северного сквера
20 июня 2024, 16:13

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Работы по благоустройству Северного сквера завершились в городском округе Серпухов, теперь сквер стал ещё одной точкой притяжения для жителей и гостей муниципалитета, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
«В рамках благоустройства в сквере установили качели, скамейки, обновили систему уличного освещения и проложили пешеходные дорожки», — говорится в сообщении.
Кроме того, в сквере установили детскую игровую площадку с множеством разнообразных элементов и безопасным покрытием.

Благоустройство в сквере проводили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей объявил, что благоустройство парка Мира в Коломне завершится в августе.

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#благоустройство
#министерство благоустройства мо
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Война с НАТО, пандемия и конец Зеленского: прогнозы астрологов об СВО и будущем России и Украины
Астрологический прогноз об СВО: сроки окончания, судьба России
20 июня 2024, 16:06

Фото: iStock/Yana Tatevosian

Официальные лица страны не дают прогнозов по поводу окончания спецоперации на территории Украины, однако тарологи, астрологи, маги и математики продолжают делиться своими предсказаниями на этот счет. Что говорят провидцы о будущем России и Украины, какая участь ждет Зеленского и США расскажет редакция «Радио 1».

Глоба о Зеленском и экономике США


Астролог Павел Глоба полагает, что 2024 год станет для России периодом, предшествующим расцвету России в будущем. При этом во многих странах мира обстановка будет противоположной. Возрастающая активность Солнца приведет к социальным взрывам во многих государствах. Глоба не исключил, что осенью 2024 года возможно прямое столкновение НАТО с Россией. Также астролог выразил опасение насчет возможного применения тактического ядерного оружия.

Зеленского, по прогнозам Глобы, ждет уход со своего поста. США эксперт предрек экономический крах.


Новая пандемия осенью


К концу осени 2024 года из тайных лабораторий будут выпущены новые вирусы, которые заставят человечество вновь вернуться в режим ограничений. Такие прогнозы сделал индийский астролог Абигья Ананд. По его словам, речь идет об угрозе новой мировой пандемии. Астролог также поделился прогнозами относительно будущего Украины. Ананд полагает, что объемы военной помощи Киеву существенно сократятся, что приведет к забастовкам на Украине.

Прогноз об окончании СВО


Астролог Тамара Глоба предсказала окончание СВО на Украине уже в текущем году. По ее мнению, военные действия завершатся переговорами, однако они будут носить временный характер и противостояние вновь вспыхнет в 2029-м году.

Астролог Катерина Дятлова также предсказывает изменение обстановке на фронте осенью. По ее прогнозам, в районе октября значительная часть военных отправится домой, а в декабре 2025 года конфликт удастся разрешить.

Астролог Павел Андреев предположил, что ВС РФ удастся занять Одессу в результате «быстрого марш-броска», при этом окончательное завершение СВО наступит нескоро.

Математик Григорий Кваша предрек окончание военных действий на Украине в 2024-м году. По его мнению, ресурсы у Киева истощены и на фоне этого власти могут пойти на компромисс с РФ. Однако окончательно СВО завершится в 2025-м году.


Раскрыты предсказания Вольфа Мессинга на 2024 год
Раскрыты предсказания Вольфа Мессинга на 2024 год


Чем завершится СВО на Украине


Болгарская ясновидящая Ванга в своих предсказаниях говорила, что конфликт России и Украины завершится союзом трех славянских государств.

Экстрасенс Вольф Мессинг также предсказывал объединение России и Украины, отмечая, что в вооружённый конфликт будут втянуты третьи страны.

Ясновидящий Кшиштоф Яцковский предсказал после окончания СВО распад Евросоюза и раздел Польши из-за постоянных провокаций Варшавы.



Что ждет Зеленского после СВО


Таролог Анжелики Суровкина предсказала, что для Зеленского наступит конец быстрее, чем он рассчитывает.

«Его год закончится быстрее, чем он думает. Он мог бы все приостановить, но ему не дают решать кулуарные люди. Они ему помогают брать деньги, но не дают решать. Около него находятся лицемеры. Очень страшное время», — заявила Суровкина.

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Очищать себя: Астрологи объяснили, как правильно проводить день летнего Солнцестояния
Астролог Лебеденко: В день летнего Солнцестояние надо загадать желание
20 июня 2024, 16:06

Фото: iStock/Mike_Pellinni

День летнего Солнцестояния, 20 июня — один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Раньше его отмечали по всему миру. Он являлся одним из четырех важных праздников «годового колеса» и ключевой точкой в отсчете годового цикла.
Существовали свои особые приметы и ритуалы, например, купаться, разжигать костры и прыгать через них. Девушки в праздник ходили к водоемам «топить» свое одиночество. Брали свежее яйцо, катали его по всему телу, варили, крошили птицам и животным, а затем шли к реке и скорлупу бросали в воду. Уходили, не оглядываясь и ни с кем по дороге не разговаривая.
Парней и девушек, которые не встретили свою пару, обливали водой, чтобы поскорее произошло сватовство.

Астролог Екатерина Кайзер в беседе с «Радио 1» рассказала, что в этот день нужно быть ближе к природе.

«Правильным будем в этот день соответствовать природе, то есть очищать себя от мыслей, очищать пространство. Нужна связь с природой, необходимо больше времени на улице и на земле проводить. Еще надо продумать цели и планы, только связанные именно с этим годом, потому что сейчас энергии про масштабирование себя, поэтому важно ставить задачи на расширение картины мира», — сообщила астролог.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» добавила, что в день летнего Солнцестояния благоприятно загадать желание.
Также эксперт рассказала про приближение полнолуния в Козероге, которое состоится 22 июня. В этот день, по словам астролога, нужно уделить время семье.

«На протяжении всей недели желательно быть обаятельными, изящными в выражении своих мыслей. Спокойствие и добродушие, глубина общения, эмоциональная близость и доверие станут очень важны. Повышается чувствительность к эмоциям, появляется желание опекать, заботиться и защищать», — объяснила Анна Лебеденко.

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В Подмосковье лесничие и школьники провели субботники в преддверии Дня памяти и скорби
20 июня 2024, 16:03

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Лесничие и школьники провели субботники у мемориалов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В преддверии 22 июня, Дня памяти и скорби, члены школьного лесничества «Хранители леса», участники «Юнармии» и сотрудники Серединского участкового лесничества Волоколамского филиала «Мособллеса» провели субботники у воинских мемориалов.

«День начала Великой Отечественной войны — это одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за мир, в котором мы живём, и кто принял на себя первый удар врага. Мы чтим память тех, кто погиб, не увидев Победы. Их подвиг никогда не будет забыт», — подчеркнули в пресс-службе.

В рамках уборки ребята подмели дорожки и собрали мусор, а сотрудники лесничества покосили траву.

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Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов назвал себя безработным
Тимур Иванов заявил, что более не занимает должность замминистра обороны
20 июня 2024, 16:02

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Обвиняемый в получении более 1 миллиарда рублей взятки Тимур Иванов заявил в суде, что более не занимает должность заместителя министра обороны. Об этом пишет ТАСС.
Иванов также назвал себя безработным во время судебного заседания. По его словам, ранее он занимал пост замминистра обороны, однако больше не трудоустроен.

Сегодня, 20 июня, в Басманном суде рассматривается вопрос о продлении ареста Иванову и его куму Сергею Бородину, с которым они вступили в сговор, чтобы получить крупную взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

Напомним, замминистра обороны России Тимура Иванова арестовали по делу о взяточничестве. Решение вынес Басманный суд Москвы. Иванову грозит до пятнадцати лет тюремного заключения.

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