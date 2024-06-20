Воробьёв навестил детей участников СВО в подмосковном лагере «Литвиново»

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в гости к детям участников спецоперации, которые отдыхают в оздоровительном лагере «Литвиново». Нынешним летом этот лагерь, как и в прошлом году, бесплатно принимает более 3 тысяч ребят в возрасте от 7 до 15 лет.
Глава региона привёз детям клубнику и мороженое.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он поблагодарил за работу педагогов и вожатых.
Летние смены в лагере «Литвиново» для детей участников СВО набирают второй год подряд. В этот раз их шесть – по 14 дней. Каждая соберёт по 500 ребят.
Некоторые ребята отдыхают в лагере уже второе лето, в том числе Яна из Лобни.
15 июня в лагере стартовала Патриотическая смена. Для ребят подготовлены встречи с участниками СВО, военно-тактические игры, мастер-классы от Кантемировской дивизии, экскурсии.
Сегодня в гости к ребятам также приехали пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ребята поинтересовались у Андрея Воробьёва, как он решил стать губернатором, какие книги читает, какой у него любимый вид спорта. Некоторые просили совета, как выбрать профессию по душе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В лагере дети занимаются творчеством, играют в теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол и мини-гольф, бильярд, боулинг, плавают в бассейне, катаются на роликах и встречаются с интересными людьми.
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«Ребята, девчата, мы вам от всей души привезли сегодня подмосковную клубнику и подмосковное мороженое. Очень приятно, что вам здесь нравится. Я здесь уже второй раз. Нас в детстве тоже отправляли в лагеря, они тогда назывались пионерскими. Там мы знакомились, влюблялись, соревновались, хулиганили, ждали, когда родители в выходной день привезут что-нибудь вкусненькое. С седьмого класса были спортивные лагеря, где мы много бегали, профессионально занимались спортом», – сказал губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он поблагодарил за работу педагогов и вожатых.
«Здесь собрались прекрасные, отзывчивые дети, которые, как мы знаем, очень переживают за родных. Вы помогаете находить им ответы на вопросы», – отметил Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Летние смены в лагере «Литвиново» для детей участников СВО набирают второй год подряд. В этот раз их шесть – по 14 дней. Каждая соберёт по 500 ребят.
«Здесь очень круто! Я уже успел найти в лагере новых друзей. Мы вместе занимаемся спортом, посещаем интересные кружки, мастер-классы по моделированию. А сегодня вечером у нас дискотека, которую мы очень ждём», – поделился впечатлениями 13-летний Егор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Некоторые ребята отдыхают в лагере уже второе лето, в том числе Яна из Лобни.
«Мы приехали сюда с братом. Я в «Литвинове» второй раз. Здесь классная атмосфера. Очень нравится посещать кружки, дискотеки. Сейчас мы в отряде готовим разные номера, будем выступать в конце смены. Наш отец уже два года на СВО. Приезжает домой каждые полгода на две недели. Конечно, очень ждём его и переживаем», - рассказала Яна.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
15 июня в лагере стартовала Патриотическая смена. Для ребят подготовлены встречи с участниками СВО, военно-тактические игры, мастер-классы от Кантемировской дивизии, экскурсии.
«Этим летом лагерь полностью работает для детей, родители которых либо уже вернулись из зоны спецоперации, либо находятся там. К ребятам приезжают в гости известные люди. Например, вчера творческий вечер провёл поэт-песенник Григорий Гладков. В штате, помимо педагогического состава и вожатых, работают психологи, которые при необходимости помогают ребятам справиться с той или иной ситуацией», – рассказал директор детского оздоровительного лагеря «Литвиново» Дмитрий Еремейцев.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сегодня в гости к ребятам также приехали пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».
«Мы постоянно сотрудничаем с детским лагерем «Литвиново». Они наши друзья, мы их курируем. Всегда с удовольствием приезжаем, рады видеть детей, стараемся помочь им определиться в жизни, отвечаем на вопросы. В основном ребят интересует, как лётчики переносят перегрузки, как мы пришли в профессию», – рассказал старший лётчик авиационного звена авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» Валерий Соков.Лётчики поблагодарили губернатора за помощь бойцам, которые выполняют задачи на СВО.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ребята поинтересовались у Андрея Воробьёва, как он решил стать губернатором, какие книги читает, какой у него любимый вид спорта. Некоторые просили совета, как выбрать профессию по душе.
«Самое большое достижение каждого из нас – стать порядочным человеком. Дмитрий Владимирович Еремейцев, например, очень любит детей, занимается воспитанием и организацией отдыха. Кто-то лечит, спасает людей. Вчера мы были в Коломне, где специалисты делают протезы и помогают раненым. Им нравится работа, потому что они понимают, что приносят пользу», – сказал губернатор.На вопрос ребят, о чем он мечтает, Воробьёв ответил: «У всех нас сейчас одна мечта – чтобы мы победили, чтобы был мир!».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В лагере дети занимаются творчеством, играют в теннис, волейбол, баскетбол, мини-футбол и мини-гольф, бильярд, боулинг, плавают в бассейне, катаются на роликах и встречаются с интересными людьми.
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Лора Луганская