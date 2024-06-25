Губернатор Воробьёв выступил наставником президентской программы «Время героев»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в качестве наставника встретился с участниками президентской программы «Время героев» с майором Кириллом Лосунчуковым и подполковником Владимиром Горохом.
«Время героев» – кадровая программа по обучению участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти. Владимир Путин объявил о ней в Послании Федеральному Собранию, отметив, что программа будет строиться по тем же стандартам, что и «Школа губернаторов», и конкурс «Лидеры России». Все участники получают персональных наставников. Они сопровождают их всё времени обучения, организуют стажировку.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Я вас приветствую в Доме правительства, откуда мы управляем большой Московской областью. Знаю, что вы любите Подмосковье, потому и выбрали его. Хотел бы обсудить сегодня с вами готовность занять муниципальные, государственные или другие важные должности, чтобы вы могли так же достойно нести службу, как это делали в Вооружённых силах. Уверен, что у вас всё получится, потому что главное в нашей работе, как говорит президент, – ответственность, а с ней у вас всё в порядке», – сказал губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
За плечами 33-летнего Лосунчукова – Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, затем служба в Подмосковье. В ходе спецоперации он был заместителем командира отряда отдельной бригады спецназа. Награждён двумя орденами Мужества и орденом «За военные заслуги».
«Я очень внимательно смотрел Послание президента 29 февраля, когда Владимир Путин сказал, что будущая элита страны – это мы, участники СВО. Взяла гордость за его слова. Я узнал о программе «Время героев». Решил зарегистрироваться, потому что у меня были мысли, чтобы после нашей Победы, а она неизбежно наступит, перейти на государственную гражданскую службу. Ещё в зоне спецоперации меня оповестили, что я прошёл отбор. Командир бригады меня отпустил, дал напутственное слово, пожал руку. И вот сейчас я уже прохожу обучение, – рассказал Лоснчуков.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он добавил, что первый учебный модуль заканчивается через неделю. Стажировка начнётся 22 июля.
Владимиру Гороху 37 лет. Он закончил Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского. После учёбы выполнял разные боевые задачи, участвовал в Сирийской операции. На СВО был заместителем командира бригады. Награждён орденом Мужества.
«Я родился и вырос в семье военнослужащих, закончил гимназию Краснознаменска. Затем поступил в Военно-космическую академию на разведфакультет. Проходил службу в разведывательных подразделениях общевойсковых соединений на территории нашей страны. Выполнял также задачи на Северном Кавказе, в дальнем зарубежье. На СВО попал с первого дня. Прямо оттуда к вам и приехал. В выборе региона у меня не было никаких сомнений. Хочется вернуться на родную землю и трудиться здесь на благо нашей страны», – поделился Горох.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У нас есть разные возможности работы и в экономике, и в хозяйстве. Это всё, что касается жизни человека, имеет принципиально важное значение – и поликлиники, и школы, и качественные дороги, и постриженный газон, и котельные. Знаю, что вы сейчас успешно проходите курс переподготовки. Поэтому с удовольствием предложим подходящие позиции и будем с вами партнёрами», – заявил губернатор.Программу «Время героев» реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС при президенте на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Это четыре модуля по 30 дней каждый. Программа включает обучение современным методам управления, командной работе, а также личностное развитие.
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Лора Луганская