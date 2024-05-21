Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв познакомился с работой сельхозартели «Кузьминский» под Сергиевым Посадом. Там содержат высокопродуктивных коров, выращивают ценные культуры и применяют уникальные ИТ-технологии. Глава региона побеседовал с механизаторами и разработчиками комплекса доения, созданного на основе ИИ.
Одно из передовых аграрных хозяйств региона расположено в деревне Кузьмино. С 2010 года имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Артель развивается по таким направлениям, как животноводство, растениеводство и технологии. Там работают около 100 агрономов, зоотехников, ветеринаров и ИТ-специалистов. Сегодня «Кузьминский» – один из лидеров по урожаю, производству молока и внедрению инноваций.
Колхоз «Кузьминский» создали в 1962 году, а через 30 лет реорганизовали в АОЗТ. С 2015-го его возглавляет Олег Хахунов, сменивший отца, руководившего предприятием с 2000-х.
В хозяйстве – 2,2 тыс. коров, которые находятся на беспривязном содержании. В прошлом году надой составил около 9 тыс. тонн – почти 10 тыс. кг на животное. При этом среднем по хозяйствам Подмосковья этот показатель составляет 8 тыс. кг на корову.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для работы фермы используются собственные разработки в современных технологиях. Так, система управления стадом «Арка» создана на основе искусственного интеллекта и превосходит зарубежные аналоги. С её помощью можно в режиме реального времени получать и анализировать данные о состоянии стада, прогнозировать развитие поголовья. «Арка» вышла на рынок. И уже более 50 хозяйств по всей России, а это свыше 70 тыс. голов дойного стада, используют эту программу.
Другая новация – робот добровольного доения Maslov.ai. Корова сама решает, когда ей нужно на дойку, а система выполняет все манипуляции: распознаёт и взвешивает животное, дает комбикорм, доит, анализирует качество молока. Это целиком российская технология, созданная специалистами хозяйства совместно с МФТИ и поддержанная Инновационным центром «Сколково». Она способна заменить импортные аналоги, как Lely и DeLaval.
В числе её разработчиков – Владимир Литвиненко из Мытищ и москвич Кирилл Горулёв.
«Кузьминский» обеспечивает себя грубыми кормами для животных. Благодаря региональной программе хозяйство ввело в оборот 1 тыс. га пустующей земли, теперь на ней выращиваются пшеница, яровой ячмень, горох, рапс, картофель и соя.
Во время общения с губернатором механизатор Александр Бутырский рассказал, что на предприятие пришел давно. В 2013-м как молодой специалист получил субсидию на покупку квартиры и уже отметил новоселье.
Во время посещения хозяйства Воробьёву доложили о ходе весенне-полевых работ в округе. В Сергиевом Посаде посевная яровых завершена более чем наполовину – на 50,3%. Это зерновые, картофель, рапс, кукуруза. В работе заняты 10 предприятий.
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«В самом северном районе Сергиева Посада сейчас идёт посевная кампания. Прекрасно помним майские праздники – было холодно, и это отразилось на динамике посевной. Хочу сказать спасибо всем, кто занимается этим благородным трудом, за то, что предприятие настойчиво и профессионально инвестирует в Подмосковье. Очень надеюсь, что урожай будет достойным», – отметил Воробьёв.
Колхоз «Кузьминский» создали в 1962 году, а через 30 лет реорганизовали в АОЗТ. С 2015-го его возглавляет Олег Хахунов, сменивший отца, руководившего предприятием с 2000-х.
В хозяйстве – 2,2 тыс. коров, которые находятся на беспривязном содержании. В прошлом году надой составил около 9 тыс. тонн – почти 10 тыс. кг на животное. При этом среднем по хозяйствам Подмосковья этот показатель составляет 8 тыс. кг на корову.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Здесь был старый советский коровник, где содержалось 300 голов стада. Мы расширили его, и теперь в нём гораздо больше животных. Они здесь находятся круглогодично, главное – чтобы не мёрзли, были сухими и сытыми», – рассказал губернатору Хахунов.Произведённое молоко отправляют, в том числе на Дмитровский молочный завод, где открыт сырный цех.
«В сырах важно высокое содержание белка. Наши коровы как раз дают такое молоко, и сыр получается очень хороший. У нас здесь семейное производство: я строитель, мама – ветеринарный врач, брат – инженер, с которым мы начали делать разработки», – отметил руководитель хозяйства.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для работы фермы используются собственные разработки в современных технологиях. Так, система управления стадом «Арка» создана на основе искусственного интеллекта и превосходит зарубежные аналоги. С её помощью можно в режиме реального времени получать и анализировать данные о состоянии стада, прогнозировать развитие поголовья. «Арка» вышла на рынок. И уже более 50 хозяйств по всей России, а это свыше 70 тыс. голов дойного стада, используют эту программу.
Другая новация – робот добровольного доения Maslov.ai. Корова сама решает, когда ей нужно на дойку, а система выполняет все манипуляции: распознаёт и взвешивает животное, дает комбикорм, доит, анализирует качество молока. Это целиком российская технология, созданная специалистами хозяйства совместно с МФТИ и поддержанная Инновационным центром «Сколково». Она способна заменить импортные аналоги, как Lely и DeLaval.
В числе её разработчиков – Владимир Литвиненко из Мытищ и москвич Кирилл Горулёв.
«Робот позволяет создать ферму без людей. Мы приучаем коров к тому, чтобы они сами понимали, когда им нужно покормиться, когда подоиться. Это уменьшает затраты времени на переход животных с места, где они принимают пищу, до места, где дают молоко. Мы создаем комфортную среду для коров, у них не возникает стресса, и в тоге увеличивается надой молока», – рассказал Литвиненко.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Кузьминский» обеспечивает себя грубыми кормами для животных. Благодаря региональной программе хозяйство ввело в оборот 1 тыс. га пустующей земли, теперь на ней выращиваются пшеница, яровой ячмень, горох, рапс, картофель и соя.
Во время общения с губернатором механизатор Александр Бутырский рассказал, что на предприятие пришел давно. В 2013-м как молодой специалист получил субсидию на покупку квартиры и уже отметил новоселье.
«Я работаю здесь со школы, уже 13 лет. Живу в Сергиевом Посаде, а сюда приезжаю на работу. Она мне нравится, техника у нас хорошая – например, трактора. Сейчас сеем сою, второй год экспериментируем с ней. Надеемся, что всё получится», – сказал Бутырский.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во время посещения хозяйства Воробьёву доложили о ходе весенне-полевых работ в округе. В Сергиевом Посаде посевная яровых завершена более чем наполовину – на 50,3%. Это зерновые, картофель, рапс, кукуруза. В работе заняты 10 предприятий.
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Лора Луганская