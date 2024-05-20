Губернатор Воробьёв анонсировал завершение строительства Мытищинской хорды в этом году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В этом году завершатся строительство Мытищинской хорды и основные работы по реконструкции Осташковского шоссе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ и за рулём автомобиля проехал по одному из готовых участков хорды.
«Эту дорогу ждут сотни тысяч жителей столичного региона. Знаю, что строители работают в две смены, техники хватает. Большие победы всегда связаны с мобилизацией сил. Дорога «Виноградово – Болтино –Тарасовка», или, по-народному, Мытищинская хорда соединит загруженное Ярославское шоссе с Пироговским, Осташковским и Афанасовским шоссе, реконструкцию которого закончим одновременно с вводом трассы, чтобы водители могли с нее сразу выезжать на Дмитровское шоссе», – пояснил Воробьёв.Он подчеркнул, что эта хорда – первая в Подмосковье крупная транспортная концессия. В 2024 году этот проект должен быть завершён. Сейчас готовность объекта – 78%. В строительстве участвуют свыше 900 рабочих, которые трудятся в две смены, и 169 единиц техники. На 11 км уже уложен верхний слой асфальта, монтируются шумозащитные экраны.
«Благодаря конструктивному взаимодействию с правительством Московской области и личному контролю хода стройки Андреем Юрьевичем Воробьёвым удаётся оперативно решать все вопросы. Это пример того, как нужно выстраивать отношения между государством и бизнесом при реализации таких масштабных инфраструктурных проектов в интересах региона и людей. Они получат новую современную автодорогу и смогут экономить время», – сказал генедиректор Группы «ВИС» Сергей Юдин.На новой трассе строят шесть транспортных развязок, которые соединят дорогу с несколькими населённых пунктами – деревнями Беляниново, Болтино, Высоково и Погорелки, посёлками Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка. Всего одновременно строятся 11 мостов и путепроводов. Самый масштабный путепровод протяжённостью более 800 м пройдет над железнодорожными путями Ярославского направления.
Предполагается, что после запуска автомагистрали транспортная доступность улучшится для 850 тыс. жителей Подмосковья. Открытие Мытищинской хорды выведет часть транзита из Мытищ и Пушкино, на треть разгрузит Осташковское шоссе.
Так, добраться из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню станет возможно в два раза быстрее – за 30 минут вместо часа. Значительно сократится и время в пути до Москвы.
Воробьёв также обсудил реконструкцию Осташковского шоссе. Там после запуска хорды на участке до автодороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково», открытом в прошлом году, образуется «бутылочное горлышко». Возник риск транспортных заторов.
Дорогу расширят до четырёх полос. На перекрёстках с обеих сторон организуют круговое движение. Для удобства жителей установят шумозащитные экраны и автобусные карманы.
«Есть опасения, что из-за двухполосного движения здесь ещё больше будут скапливаться машины, а светофоры на перекрестках только усугубят ситуацию. Дорога небольшая, всего 400 метров, но эффект после реконструкции будет ощутимы. Это поможет предупредить образование пробок, а прямой выезд на Мытищинскую хорду сократит время в пути на 20 минут. Важно соблюсти сроки – провести все работы до конца следующего года», – сказал губернатор.
Кроме того, сейчас в рамках строительства Мытищинской хорды идет реконструкция участка Осташковского шоссе протяженностью 1,7 км на пересечении с хордой в районе ЖК «Мытищи Лайт» и «Императорские Мытищи».
«После завершения работ жители смогут спокойно и комфортно перемещаться между своими населёнными пунктами. Везде устроена серьёзная сеть ливневых канализаций. Уйдут в прошлое весенние подтопления. Будут сделаны наружное освещение, широкие удобные тротуары», – рассказал директор проекта Группы «ВИС» Александр Максаков.Строители планируют завершить ключевые работы на этом участке к 1 августа. А основной запуск состоится одновременно с Мытищинской хордой.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв пообещал завершение реконструкции Пироговского шоссе в этом году
Губернатор Воробьёв поздравил с десятилетием телеканал «360»
Воробьёв пожелал Иванову успехов в конкурсе на пост главы Одинцовского округа
Лора Луганская