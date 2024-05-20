Губернатор Воробьёв пообещал завершение реконструкции Пироговского шоссе в этом году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Реконструкция Пироговского шоссе закончится уже в этом году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ на участке от примыкания к Олимпийскому проспекту до Мытищинской хорды и поговорил.
Сейчас в часы пик пробки на этом участке достигают 7-9 баллов. Жители теряют в пути до Москвы и обратно по 1,5-2 часа.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Расширение шоссе должно существенно улучшить дорожную ситуацию, обеспечить транспортную доступность ближайших жилых комплексов и выезд на Мытищинскую хорду. Будет легче добираться и до Клязьминского водохранилища. Также будут обновлены остановки «МИСИ», «Динамо», «РБК», созданы новые наземные пешеходные переходы со светофорами.
Строители расширяют проезжую часть от путепровода через железную дорогу до Мытищинской хорды. Уже установлены очистные сооружения, заменено 40% сетей газоснабжения. Рабочие обновляют сети связи и делают линии наружного освещения. Общая строительная готовность составляет 29%.
Реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Параллельно строится новый путепровод через железную дорогу. Здесь готовность – 80%. Предполагается, что движение по нему запустят в III квартале 2024-го.
Сейчас в Подмосковье строят 53 дорожных объекта. В этом году планируют запустить движение на 35 из них.
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«Мы расширяем участок Пироговского шоссе протяжённостью 2 км с двух до четырёх полос. Строители отвечают за то, чтобы в конце года запустить эту самую проблемную и узкую часть дороги. Сейчас мы находимся на мосту, который должен быть сдан в августе. Это правая часть путепровода. Также по всей Пироговке сделаем тротуары и велодорожки. Как говорят строители, уже 30 ноября можем пообещать жителям четыре полосы до Мытищинской хорды. Сил и средств достаточно», – заверил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Расширение шоссе должно существенно улучшить дорожную ситуацию, обеспечить транспортную доступность ближайших жилых комплексов и выезд на Мытищинскую хорду. Будет легче добираться и до Клязьминского водохранилища. Также будут обновлены остановки «МИСИ», «Динамо», «РБК», созданы новые наземные пешеходные переходы со светофорами.
Строители расширяют проезжую часть от путепровода через железную дорогу до Мытищинской хорды. Уже установлены очистные сооружения, заменено 40% сетей газоснабжения. Рабочие обновляют сети связи и делают линии наружного освещения. Общая строительная готовность составляет 29%.
Реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Параллельно строится новый путепровод через железную дорогу. Здесь готовность – 80%. Предполагается, что движение по нему запустят в III квартале 2024-го.
«Путепровод делит наш объект на две части. В городе уже частично переустроены инженерные коммуникации. Идёт благоустройство, устройство тротуаров и велодорожек. Будут заменены барьерное ограждение, асфальтобетонное покрытия. Протяжённость объекта – 2 км, путепровода – 79 м. Перепуск движения по нему запланирован на III квартал этого года, а полностью рассчитываем завершить работы в IV-м квартале», – заявил представитель подрядчика, руководитель проекта Артём Борисов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сейчас в Подмосковье строят 53 дорожных объекта. В этом году планируют запустить движение на 35 из них.
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Лора Луганская