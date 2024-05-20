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Губернатор Воробьёв пообещал завершение реконструкции Пироговского шоссе в этом году

20 мая 2024, 17:31
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Реконструкция Пироговского шоссе закончится уже в этом году, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ на участке от примыкания к Олимпийскому проспекту до Мытищинской хорды и поговорил.
Сейчас в часы пик пробки на этом участке достигают 7-9 баллов. Жители теряют в пути до Москвы и обратно по 1,5-2 часа.
«Мы расширяем участок Пироговского шоссе протяжённостью 2 км с двух до четырёх полос. Строители отвечают за то, чтобы в конце года запустить эту самую проблемную и узкую часть дороги. Сейчас мы находимся на мосту, который должен быть сдан в августе. Это правая часть путепровода. Также по всей Пироговке сделаем тротуары и велодорожки. Как говорят строители, уже 30 ноября можем пообещать жителям четыре полосы до Мытищинской хорды. Сил и средств достаточно», – заверил Воробьёв.



Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Расширение шоссе должно существенно улучшить дорожную ситуацию, обеспечить транспортную доступность ближайших жилых комплексов и выезд на Мытищинскую хорду. Будет легче добираться и до Клязьминского водохранилища. Также будут обновлены остановки «МИСИ», «Динамо», «РБК», созданы новые наземные пешеходные переходы со светофорами.

Строители расширяют проезжую часть от путепровода через железную дорогу до Мытищинской хорды. Уже установлены очистные сооружения, заменено 40% сетей газоснабжения. Рабочие обновляют сети связи и делают линии наружного освещения. Общая строительная готовность составляет 29%.

Реконструкция ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Параллельно строится новый путепровод через железную дорогу. Здесь готовность – 80%. Предполагается, что движение по нему запустят в III квартале 2024-го.

«Путепровод делит наш объект на две части. В городе уже частично переустроены инженерные коммуникации. Идёт благоустройство, устройство тротуаров и велодорожек. Будут заменены барьерное ограждение, асфальтобетонное покрытия. Протяжённость объекта – 2 км, путепровода – 79 м. Перепуск движения по нему запланирован на III квартал этого года, а полностью рассчитываем завершить работы в IV-м квартале», – заявил представитель подрядчика, руководитель проекта Артём Борисов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас в Подмосковье строят 53 дорожных объекта. В этом году планируют запустить движение на 35 из них.

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#московская область
Синоптик Шувалов: О лете в Москве говорить пока рано
20 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что, хотя в Москве в ближайшие дни температура достигнет значений выше 20°C тепла, говорить о приходе лета в столицу пока рано.
«Завтра, 21 мая, в первой половине дня воздух прогреется практически до тех же значений — 21-23°C. Но во второй половине дня пройдёт холодный атмосферный фронт, дождь, по северу и западу Московской области прогремят грозы, ветер изменится с порывами до 15 м/c. И это будет неким признаком того, что про наступление летней погоды говорить немного рано», — пояснил в беседе с «Известиями» Шувалов.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил, что продолжительное повышение температур в столице можно будет ожидать уже со следующей недели.

«Температура воздуха в отдельные дни будет подниматься до 26-28°С. В последний день весны, скорее всего, снова похолодает до 20°С. В первый день лета — 15-20 °С. Дальше температура начнёт расти», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

До этого Александр Ильин говорил, что потепление в Московском регионе ожидается к выходным.

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#погода
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Подмосковная молодежь может принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»
20 мая 2024, 17:33

Фото: пресс-служба МИСК Московской области

«Таврида.АРТ» приглашает подмосковную молодежь в Крым на образовательные заезды и традиционный фестиваль молодого искусств. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Десятый сезон образовательных заездов «Таврида.АРТ» начинается уже 2 июня.

«Таврида — это то, что с нетерпением ждет подмосковная молодежь каждое лето. Традиционно в Крыму собирается мощное комьюнити креативных и талантливых ребят со всей страны, чтобы творить, создавать что-то новое и полезное, налаживать отношения между регионами, делиться опытом и развиваться. Организаторы подготовили много разных форматов участия, где каждый сможет найти для себя что-то подходящее. Подмосковная молодежь традиционно принимает участие во всех активностях — более 200 человек примут участие в образовательных заездах, и порядка 300 отправятся представлять наш регион на фестиваль. Всем ребятам мы обеспечиваем логистику до места проведения. Приглашаю желающих ознакомиться со всеми направлениями арт-кластера», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Для участников образовательных заездов и фестиваля бесплатно предоставляется обучение по выбранному направлению, проживание в домиках и питание на территории арт-кластера. С полным списком направлений и условий подачи заявки можно ознакомиться на официальном сайте Таврида.АРТ».

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#екатерина швелидзе
#миск мо
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Эксперт по безопасности Власов рассказал, что нельзя называть мошенникам
Эксперт по безопасности Власов: Нельзя называть коды из СМС
20 мая 2024, 17:24

Фото: iStock/JuYochi

Эксперт в области безопасности Александр Власов предупредил, что для того, чтобы избежать мошеннических действий, нельзя называть по телефону никакие коды, приходящие по СМС.
«Если кто-то позвонил с предложением пройти флюорографию или ещё какое-то исследование – скажите спасибо за информацию и немедленно прервите звонок. Если вы имели неосторожность продолжить разговор и человек на том конце провода говорит ключевую фразу «назовите код из СМС» – сразу кладите трубку. Никогда не называйте никому никаких кодов», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Власов.

А директор по информационной безопасности Павел Арланов назвал основную схему мошенничества преступников в настоящее время.

«Основной инструмент злоумышленников на данный момент —социальная инженерия. Это похоже на взлом компьютера, но только «взламывают» человека. Мошенники прорабатывают сценарии с учётом психологии потенциальных жертв. Это могут быть изощрённые уловки или откровенная манипуляция», — прокомментировал в беседе с RT Арланов.

Ранее бизнес-партнёр компании Александр Дубровин заявлял, что аферисты научились красть сим-карты на дистанции — они могут подделать учетную запись и перевыпустить eSIM, после чего владелец потеряет доступ к номеру.

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#эксперт
#мошенники
#карты
#человек
#смс
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Обнародованы кадры с места гибели президента Ирана
Появились кадры с места гибели президента Ирана, снятые турецким БПЛА
20 мая 2024, 17:18

Фото: iStock/Gudella

Кадры с места гибели президента Ирана, снятые турецким беспилотниками, появились в сети, пишет Военный обозреватель.
Турецкий БПЛА Bayraktar Akinci нашел место крушения вертолета с руководством Ирана и передал его координаты наземным поисковым группам.




Как сообщает Telegram-канал, после получения запроса на помощь в поисках пропавшего вертолета с лидером Ирана турецкие военные отправили в соседнюю страну беспилотник Akinci. Иранские военные не пропустили его, поскольку БПЛА был вооружен управляемыми авиабомбами.

После этого турецкий генеральный штаб направил в Иран безоружный дрон, он прибыл в район поисков около часа ночи по местному времени. Поиски затрудняла плохая погода. Тогда операторы опустили беспилотник с 9 тысяч на 3 тысячи метров. Через пять часов Akinci нашел место крушения вертолета Bell 222 и тепловые сигнатуры его пассажиров.

Локацию передали иранской стороне, отметив, что тела уже холодные. Затем дрон вернулся на базу.

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#турция
#иран
#президент
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В Подмосковье прошли антитеррористические учения в образовательных организациях
20 мая 2024, 17:08

Фото: пресс-служба ГУРБ

В Московской области провели Всероссийские антитеррористические учения для сотрудников образовательных организаций и лагерей. Об этом сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
Учения проводились 20 мая на 1680 объектах и охватили около миллиона человек. Мероприятия проводились ГУРБ совместно с Минобразования Московской области.

«Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, студенты, ученики и сотрудники образовательных организаций совместно отработали действия при внештатных ситуациях. <…> Отдельно был отработан порядок эвакуации из учебных учреждений. Протестировали также системы, обеспечивающие безопасность - охранная сигнализация и система управления эвакуацией сработали без задержек, видеонаблюдение круглосуточно продолжает работу на всех территориях образовательных учреждений», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что большое внимание уделяли отработке взаимодействия администраций школ с силовыми структурами.

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#видеонаблюдение
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#безопасность
#учения
#сотрудники
#ученики
#гурб
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Глава Шатуры Артюхин принял участие в экологической акции «Лес будущего»
20 мая 2024, 16:39

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

Более 150 жителей г.о. Шатура присоединились к экологической акции «Лес будущего». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Акция проводилась на делянке вблизи деревень Тархановская и Филисово.

«В акции принимали участие глава округа Алексей Артюхин, общественники, депутаты, молодёжь. Студенты Шатурского энергетического техникума посадили целую борозду молодых саженцев. Были и совсем юные жители. Никите Плонину 8 лет, и в такой экологической акции он принял участие впервые, приехав вместе с мамой, двумя братьями и сестрёнкой», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что деревья высаживали в рамках международной акции «Сад памяти».

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#экологическая
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В 17 подмосковных муниципалитетах начали обновлять системы теплоснабжения
20 мая 2024, 16:39

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В 17 городских округах Московской области приступили к модернизации теплоснабжающего хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
Среди округов, где стартовали работы, – Подольск, Балашиха, Богородский, Истра, Наро-Фоминский, Одинцовский, Люберцы, Серебряные Пруды, Лотошино, Звёздный городок, Коломна, Лосино-Петровский, Королёв, Лыткарино, Волоколамск, Краснознаменск и Ступино.

Всего в этом году в регионе в рамках Государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы» модернизируют 36 котельных и центральных тепловых пунктов, а также 189 км теплосетей. Программу выполняют за счёт средств регионального бюджета, она затронет каждый городской округ.
«Программа модернизации теплоснабжающего хозяйства Подмосковья, к реализации которой мы приступили, разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия. Краткосрочные будут реализованы в этом году. Это 158 мероприятий на сумму 12 млрд рублей. Кроме того, планируем включить в госпрограмму ещё 310 км теплосетей», – поделился планами вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
706 долгосрочные мероприятий на 84 млрд рублей, по его словам, рассчитаны до 2029 года. 201 мероприятия начнут реализовывать уже в этом году. Обновление ждёт 108 котельных и центральных тепловых пунктов, 273 км тепловых сетей.

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#котельная
#подмосковье
#московская область
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На детских площадках Подмосковья с начала мая устранили более 1,7 тыс. дефектов
20 мая 2024, 16:36

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше 1,7 тысячи дефектов в содержании детских площадок устранили в Московской области с начала текущего месяца, в работы входило наведение порядка и ремонт повреждённых элементов, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В Подмосковье с начала мая сотрудники обслуживающих организаций ликвидировали 1 756 дефектов в содержании детских площадок. Поврежденные элементы чинили или заменяли, с игрового оборудования удаляли вандальные надписи и изображения, убирали от мусора и листьев прилегающие территории и промывали их», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что информация о сроках ремонта или замены неисправного оборудования на детской площадке указана на специальных наклейках, которые размещают на площадках коммунальщики.

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#минчистоты
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартовали рейды против неплательщиков алиментов
20 мая 2024, 16:23

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

Рейды, направленные на увеличение эффективности взыскания алиментных платежей, стартовали в Московской области в рамках всероссийской акции «Судебные приставы — детям», приуроченной ко Дню защиты детей, сообщает пресс-служба подмосковного главка ФССП.
«Акция проводится с 20 мая по 3 июня. В эти дни судебные приставы будут обходить адреса, по которым проживают неплательщики алиментов. Будут проводиться и совместные рейды с сотрудниками ГИБДД, направленные на выявление неплательщиков алиментов среди водителей», — говорится в сообщении.
Запланировано также оказание юридической помощи по взысканию алиментов: для этого в рамках акции в подмосковных офисах МФЦ будут организованы консультации, которые проведут судебные приставы. Кроме того, приставы встретятся с должниками и взыскателями по исполнительным производствам, возбуждённым в интересах детей.

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#подмосковье
#алименты
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