Губернатор Воробьёв посетил новый Еврейский Культурный Центр «Дружба» в Мытищах

Фото: Антон Чернов
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ознакомился с работой уникального духовно-культурного пространства. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Еврейский Культурный Центр «Дружба» был создан для общения, духовного развития, реализации различных проектов.
В рамках визита Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени главному раввину России Берлу Лазару.
Также в центре помимо синагоги работает воскресный клуб, творческая мастерская, детская игровая комната и проходят уроки Торы и изучения иврита.
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В рамках визита Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Орден «За заслуги перед Московской областью» I степени главному раввину России Берлу Лазару.
«Разрешите мне вручить вам этот знак и поблагодарить за то, что на протяжении многих лет вы вместе со своими коллегами всегда находите возможность оказать поддержку, ответить на разные вопросы, сделать добрые поступки в отношении очень многих людей. Сегодня мы в культурно-религиозном центре, который открыт во многом благодаря, вашей вовлеченности и стараниям ваших надежных друзей и партнеров. Хочу пожелать мира, добра, и чтобы все у нас получалось на всех фронтах, во всех конфессиях», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Также в центре помимо синагоги работает воскресный клуб, творческая мастерская, детская игровая комната и проходят уроки Торы и изучения иврита.
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Мира Полтева