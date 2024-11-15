Губернатор Воробьёв пригласил представителей регионов в подмосковный ЦУР

Фото: скриншот видеотрансляции
II Съезд министров экономического развития субъектов Российской Федерации проводится в Подмосковье, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поприветствовал его участников и предложил всем желающим ознакомиться с работой областного Центра управления регионом.
«Я очень надеюсь, что ваш визит сюда, уважаемые коллеги, пройдёт с пользой. И в свою очередь мы можем тем, кому это интересно, продемонстрировать работу нашего Центра управления регионом — по всем отраслям без исключения и по инвестициям и экономическим показателям в частности», — сказал Андрей Воробьёв.Фото: Фото: скриншот видеотрансляции
В своём выступлении губернатор Московской области также отметил важность развития особых экономических зон и индустриальных парков и поддержки малого и среднего бизнеса.
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