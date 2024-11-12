В Подмосковье переведут в «цифру» договор на обслуживание газового оборудования

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Заключить договор на обслуживание газового оборудования в Московской области можно будет в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, кроме того, там же можно будет переоформить договор на поставку газа, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Мы продолжаем создавать современные сервисы, которые экономят время, силы, ресурсы жителей, делают жизнь комфортнее. Сейчас на нашем региональном портале собрано почти 400 услуг, доступных в «цифре». В рамках нового проекта, который запускаем совместно с федеральным правительством, также можно будет в электронном виде заключить договор на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. «Цифра» позволяет жителям быстрее и проще подавать заявки, поскольку многие данные будут подгружаться автоматически. А в скором времени люди смогут онлайн выбирать удобную дату визита газовщика. Кроме того, через региональный портал госуслуг теперь можно оформить вызов специалиста, если нужно настроить и запустить газовое оборудование в частном доме», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Он добавил, что эти инновации повысят уровень газовой безопасности и позволят снизить риски для жителей.
Подписать договор на обслуживание газового оборудования через подмосковный портал госуслуг можно будет с помощью электронной подписи — Госключа. Если у заявителя его нет, система предложит оформить его в ходе заполнения заявки. Готовый договор поступит в личный кабинет заявителя в течение десяти рабочих дней.
Благодаря электронному обмену данными от жителей не потребуется собирать и прикладывать к заявке на обслуживание газового оборудования какие-либо документы, а статус исполнения можно будет отслеживать онлайн.
«Эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования стартовал в Московской области, но постепенно мы планируем масштабировать его на всю страну. За счет обмена данными в онлайн-режиме мы объединяем коммерческие и государственные услуги в единый комплекс для повышения комфорта граждан», — заявил зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.Отмечается также, что срок обработки заявки на пусконаладку газового оборудования через областной портал госуслуг составит шесть дней, а переоформления договора поставки газа — десять дней.
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