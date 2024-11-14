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Воробьёв проверил работу оружейного завода, производящего продукцию для СВО

А. Вороббьёв (слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

А. Вороббьёв (слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ознакомился с продукцией оружейного завода, применяемой в зоне проведения спецоперации. Высокоточные винтовки под брендом ORSIS пользуются большим спросом у силовых структур и в Вооруженных силах России.
«Я сегодня приехал на это предприятие, чтобы в лице вашего коллектива поблагодарить весь военно-промышленный комплекс. В Московской области расположены очень технологичные, конкурентоспособные, важные для обороноспособности нашей страны предприятия. На них трудятся специалисты, которые великолепно знают своё ремесло. Очень много молодых ребят, технологов, инженеров. Все это имеет принципиальное значение для обеспечения мира. Нашу страну нужно защищать, используя самое технологичное оружие. Вы справляетесь с этой задачей. Репутация изделий, которые вы производите, самая высокая», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



На предприятии предусмотрен полный цикл производства нарезного оружия – изготовление стволов, затворных групп, спусковых механизмов, лож, а также сборка, проверка и тестовый отстрел готовых изделий. Завод укомплектован современными станками с программно-числовым управлением.
«Предприятие в рамках заказа Минобороны производит изделия военного назначения. Полностью прошли государственные испытания высокоточные винтовки с индексом 6В12 и 6В13. Сейчас идёт процесс постановки на вооружение. Помимо этого, производим ряд высокоточных винтовок, которые позволяют стрелять на дальние расстояния», – рассказал директор по производству завода Максим Байметов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На предприятии есть патронный цех. Сегодня сертифицировано несколько калибров. Для нужд армии производят и специальные патроны с повышенными возможностями по пробитию целей. Кроме того, выпускают целую линейку охотничьих и спортивных изделий

Он добавил, что на предприятии работают около 150 человек. Завод сотрудничает с местным колледжем, где преподают его бывшие сотрудники. Студенты проходят на предприятии практику и остаются.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Планирует работать на оружейном заводе и студент Андрей Власов.
«Сюда нас отправили на практику, сейчас тружусь в должности сборщика-упаковщика. Мне и дальше хотелось бы тут работать, всё нравится. Планирую перейти в станочный цех, поскольку учусь по специальности «технолог обрабатывающего производства», – рассказал молодой человек.
Предприятие разрабатывает и модернизирует современные высокоточные оружейные системы. Оно сотрудничает с российскими НИИ и высшими техническими учебными заведениями.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Жители Мариуполя возвращаются в город из Украины
Треть жителей Мариуполя вернулась в город
14 ноября 2024, 19:18

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Треть жителей Мариуполя вернулась в город. Об этом сообщил советник назначенного Киевом мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, причина в том, что людям негде жить на подконтрольной украинским властям части страны, ввиду отсутствия необходимой поддержки и решения жилищного вопроса.

«Людям банально негде жить. Если они работают — не хватает денег, чтобы обеспечивать аренду», — пояснил Андрющенко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что люди просто вынуждены возвращаться в Мариуполь.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что многие украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, возвращаются на освобожденные армией РФ территории.

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FT: облигации Украины выросли на фоне ожиданий мирных переговоров
14 ноября 2024, 18:14

Фото: iStock/alfexe

Стоимость суверенных облигаций Украины, номинированных в долларах, за последний месяц поднялась на 12% на фоне ожиданий окончания конфликта. Об этом сообщает газета Financial Times.
«Инвесторы в облигации делают ставку на то, что страна (Украина – ред.) будет готова принять мирное соглашение, которое предполагает навсегда отказаться от территорий, которые она потеряла в конфликте», — говорится в статье.

При этом представитель компании Ninety One Тис Лоу, который владеет некоторыми украинскими облигациями, рассказал, что операции с ними действительно проводились в ожидании окончания противостояния или возможности действий Трамп, который подтолкнет стороны конфликта к началу переговоров.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что всеми силами постарается быстро завершить конфликт на Украине.

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ABC News: В ВСУ назвали дипломатию единственным способом завершения конфликта
14 ноября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Diy13

Единственным приемлемым способом завершения украинского конфликта является дипломатия. Теперь это признали в командовании Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщает вещающий на США телеканал ABC News со ссылкой на украинского генерала, пожелавшего сохранить анонимность. Обозреватели телеканала отмечают, что российская армия осуществляет активные наступательные действия на восточном участке линии боевого соприкосновения, а Киев ощущает острую нехватку людских ресурсов для того, чтобы противостоять этому натиску.

По информации телеканала, некоторые украинские чиновники, командиры и рядовые военнослужащие ВСУ рассказали, что они надеялись на победу Дональда Трампа на выборах в США, так как считают, что он способен положить конец конфликту путём переговоров. По их мнению, продолжение боевых действий идёт «не на пользу Украине», заключают авторы публикации.

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#киев
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КНДР могла передать России дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan
Военкоры «РВ» показали кадры возможной перевозки артиллерии КНДР по РФ
14 ноября 2024, 17:47

Фото: iStock/vadimrysev

КНДР могла передать России свои «Царь-пушки» — дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan. Фото перевозки таких орудий по территории РФ публикует Telegram-канал «Военкоры русской Весны».
«КНДР могла передать России свои «Царь-пушки» — дальнобойные артиллерийские системы M1989 Koksan», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, система оснащена 170-мм орудием. Обычными снарядами M1989 Koksan может стрелять на расстояние до 40 км, а боеприпасами активно-реактивного типа – до 60 км.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз бездоказательно заявил, что военные из КНДР якобы уже «буквально участвуют в боях против ВСУ». Он также пригрозил «жёстким ответом».

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Российские бойцы продолжают штурмовать Купянск, взяв еще три опорника ВСУ
ВС РФ взяли еще три опорных пункта ВСУ при штурме Купянске
14 ноября 2024, 17:37

Фото: iStock/Artem Zakharov

Российские бойцы взяли еще три опорных пункта ВСУ при штурме Купянска в ДНР. Об этом пишет Shot.
По данным издания, в результате очередного рывка российских сил и высадки десанта ударами РСЗО уничтожены две гаубицы Д-30 и около семи миномётных расчётов ВСУ. При этом ликвидировано до 50 человек личного состава противника, среди которых оказались боевики из 116-й ОМБр и 14-й ОМБр.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что армия России закрепляется на окраинах Купянска Харьковской области.

По его словам, российскими штурмовыми группами проводится работа по закреплению на окраинах Купянска. Продолжаются наступательные действия к северо-востоку и юго-востоку от Купянска. Довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле.

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Депутат Рады Геращенко: Зеленский нарушил конституцию, игнорируя десятки законов
14 ноября 2024, 17:36

Фото: istockphoto/DmyTo

Украинский президент Владимир Зеленский нарушил конституцию страны. Он проигнорировал десятки законов, принятых Верховной радой с 2022 года.
Об этом заявила парламентарий Ирина Геращенко. В своём телеграм-канале она напомнила, что, согласно конституции, у президента есть 15 дней на то, чтобы подписать либо наложить вето на принятый Радой закон. Однако и Зеленский, и его предшественники часто пренебрегали этой конституционной нормой.

«Количество проигнорированных президентом законов достигло критических масштабов», — отметила депутат.

По словам Геращенко, в общей сложности Зеленский не подписал и не наложил вето на 47 законов, принятых Верховной радой. Интересно, что два из этих законов предложил на рассмотрение парламенту сам президент. Инициаторами 37-ми выступили депутаты, восемь предложило правительство.

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Депутат Рады Гончаренко*: ВСУ отправляют на фронт четверть служб обеспечения
14 ноября 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Olena_Z

Командование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) приняло решение отправлять на передовую не только связистов и медиков, но и персонал служб обеспечения и химиков. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
В своём телеграм-канале он привёл пример расчётно-аналитического подразделения ВСУ, имеющего в своём составе 70 человек личного состава. Выдан приказ 20 из них отправить на передовую.

«Это подразделение химиков, которые прошли стажировку за границей, и их берегли на случай атомной опасности», — передал депутат слова одного из военнослужащих.

По словам Гончаренко*, таким образом на Украине пытаются решить проблему неудачной мобилизации. Он считает этот способ не слишком удачным. Ведь в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) сидят люди с боевым опытом, которые «перебирают бумажки», заключил депутат.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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Нардеп Дубинский заявил о концлагере в штаб-квартире СБУ в Киеве
14 ноября 2024, 16:40

Фото: iStock/:Pawel Mazur

В 2022 году в штаб-квартире СБУ в Киеве был концлагерь для проведения пыток. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.
«На Украине в феврале-ноябре 2022 года существовал концлагерь СБУ», — зачитал Дубинский показания одного из свидетелей на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По данным свидетеля, помещение было в главном офисе спецслужбы в Киеве на Владимирской улице, 33.

Украинский депутат заявил, что концлагерь организовали экс-глава СБУ Иван Баканов совместно с нынешним руководителем ведомства Василием Малюком*.

Утверждается, что в офис СБУ доставлялись люди для внесудебных допросов и пыток.

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Sky News: В ВСУ считают, что мир не хочет победы Украины в конфликте
14 ноября 2024, 16:26

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Мировое сообщество не хочет, чтобы конфликт на Украине завершился её победой. Такое мнение высказал украинский офицер, командир 47-й механизированной бригады Александр Ширшин.
В интервью телеканалу Sky News он рассказал, что, помимо кадрового дефицита и недостаточной боевой подготовки новобранцев, в ВСУ ощущается серьёзный дефицит вооружений, особенно артиллерии.

«Мир... не хочет завершения войны нашей победой», — сделал вывод украинский офицер.

Кроме того, по его словам, мировое сообщество боится России. Военный выразил сожаление в связи с таким развитием событий, заявив, что это «неправильный путь». Ширшин также отверг идею избранного президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа. По словам офицера, «это просто разговоры без результатов».

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