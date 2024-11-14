Воробьёв проверил работу оружейного завода, производящего продукцию для СВО

А. Вороббьёв (слева) Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв ознакомился с продукцией оружейного завода, применяемой в зоне проведения спецоперации. Высокоточные винтовки под брендом ORSIS пользуются большим спросом у силовых структур и в Вооруженных силах России.
«Я сегодня приехал на это предприятие, чтобы в лице вашего коллектива поблагодарить весь военно-промышленный комплекс. В Московской области расположены очень технологичные, конкурентоспособные, важные для обороноспособности нашей страны предприятия. На них трудятся специалисты, которые великолепно знают своё ремесло. Очень много молодых ребят, технологов, инженеров. Все это имеет принципиальное значение для обеспечения мира. Нашу страну нужно защищать, используя самое технологичное оружие. Вы справляетесь с этой задачей. Репутация изделий, которые вы производите, самая высокая», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На предприятии предусмотрен полный цикл производства нарезного оружия – изготовление стволов, затворных групп, спусковых механизмов, лож, а также сборка, проверка и тестовый отстрел готовых изделий. Завод укомплектован современными станками с программно-числовым управлением.
«Предприятие в рамках заказа Минобороны производит изделия военного назначения. Полностью прошли государственные испытания высокоточные винтовки с индексом 6В12 и 6В13. Сейчас идёт процесс постановки на вооружение. Помимо этого, производим ряд высокоточных винтовок, которые позволяют стрелять на дальние расстояния», – рассказал директор по производству завода Максим Байметов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На предприятии есть патронный цех. Сегодня сертифицировано несколько калибров. Для нужд армии производят и специальные патроны с повышенными возможностями по пробитию целей. Кроме того, выпускают целую линейку охотничьих и спортивных изделий
Он добавил, что на предприятии работают около 150 человек. Завод сотрудничает с местным колледжем, где преподают его бывшие сотрудники. Студенты проходят на предприятии практику и остаются.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Планирует работать на оружейном заводе и студент Андрей Власов.
«Сюда нас отправили на практику, сейчас тружусь в должности сборщика-упаковщика. Мне и дальше хотелось бы тут работать, всё нравится. Планирую перейти в станочный цех, поскольку учусь по специальности «технолог обрабатывающего производства», – рассказал молодой человек.Предприятие разрабатывает и модернизирует современные высокоточные оружейные системы. Оно сотрудничает с российскими НИИ и высшими техническими учебными заведениями.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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