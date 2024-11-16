Зиновьева: В Подмосковье огромное количество удобных мер поддержки для бизнеса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО/Константин Семенец
Глава Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что поддержка президента и правительства России позволяет развивать в Московской области экономику, создавать новые особые экономические зоны и индустриальные парки. Об этом Воробьёв сообщил на Съезде министров экономики субъектов Федерации.
В рамках съезда министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о текущих мерах поддержки бизнеса в регионе.
Андрей Воробьёв рассказал, что регион осуществляет плотную работу с Максимом Геннадьевичем Решетниковым и всей командой Минэкономразвития.
На съезде обсудили актуальные для экономик регионов темы, а участники обменялись лучшими практиками. Министр экономического развития России Максим Решетников выразил благодарность Подмосковью и Андрею Воробьёву за профессиональную работу, которая ведется совместно с Минэкономразвития. По его словам, были отработаны все инновационные инициативы, при этом порядка 90% предложений было реализовано.
Министр подчеркнул, что экономика РФ продолжает расти темпами выше среднемировых. Во всех регионах позитивная динамика по росту реальных доходов населения, заключил Решетников.
Федеральная поддержка помогает создавать экономические зоны и индустриальные парки. В Московской области больше всего в России ОЭЗ – пять. Это «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» во Фрязине и «Максимиха» в Домодедове. На сегодняшний день создается шестая – «Большой Серпухов».
Количество индустриальных парков в регионе за десять лет увеличилось более чем в четыре раза. Сегодня в регионе – уже 70 ИП, где работают более полторы тысячи предприятий. К 2026 году в Московской области построят ещё пять индустриальных парков – государственных.
Съезд министров экономики субъектов Федерации во второй раз организовало Минэкономразвития РФ. Участниками стали делегации всех регионов. В текущем году площадку для проведения предоставило Подмосковье.
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Екатерина Зиновьева (Фото: медиасток.рф)
«У нас огромное количество удобных мер поддержки для бизнеса. Начнем с самого начала. Первое — это подобрать локацию или объект недвижимости. Тут к вашим услугам программа „Земля за рубль“, „Недвижимость за рубль“, можно получить площадку в частном или государственном индустриальном парке или особой экономической зоне. Все эти услуги мы оказываем дистанционно», — отметила Зиновьева.
Андрей Воробьёв рассказал, что регион осуществляет плотную работу с Максимом Геннадьевичем Решетниковым и всей командой Минэкономразвития.
«Для нас важно обсуждать направления работы, которые дают результат. В частности, это развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на всё готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате «Лайт Индастриал». Все эти решения приняты правительством России при поддержке нашего президента», — подчеркнул губернатор региона.
На съезде обсудили актуальные для экономик регионов темы, а участники обменялись лучшими практиками. Министр экономического развития России Максим Решетников выразил благодарность Подмосковью и Андрею Воробьёву за профессиональную работу, которая ведется совместно с Минэкономразвития. По его словам, были отработаны все инновационные инициативы, при этом порядка 90% предложений было реализовано.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО/Константин Семенец
Министр подчеркнул, что экономика РФ продолжает расти темпами выше среднемировых. Во всех регионах позитивная динамика по росту реальных доходов населения, заключил Решетников.
Федеральная поддержка помогает создавать экономические зоны и индустриальные парки. В Московской области больше всего в России ОЭЗ – пять. Это «Дубна», «Ступино Квадрат», «Кашира», «Исток» во Фрязине и «Максимиха» в Домодедове. На сегодняшний день создается шестая – «Большой Серпухов».
Количество индустриальных парков в регионе за десять лет увеличилось более чем в четыре раза. Сегодня в регионе – уже 70 ИП, где работают более полторы тысячи предприятий. К 2026 году в Московской области построят ещё пять индустриальных парков – государственных.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО/Екатерина Агеева
Съезд министров экономики субъектов Федерации во второй раз организовало Минэкономразвития РФ. Участниками стали делегации всех регионов. В текущем году площадку для проведения предоставило Подмосковье.
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Екатерина Коршунова