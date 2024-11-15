Подмосковье стало лидером по объёму инвестиций в проекты ГЧП

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковье стало лидером среди регионов России по объёму инвестиций в проекты государственно-частного партнёрства. Лучшие регионы были названы на II Съезде министров экономического развития субъектов Федерации.
«Сегодня в Московской области заключено 48 соглашений ГЧП на 376 млрд рублей. По общему объёму инвестиций в такие проекты Подмосковье занимает лидирующую позицию. Проекты в рамках этих соглашений реализуют в самых разных отраслях - от дорожного строительства и концессий в сфере ЖКХ до IT-проектов. Ещё четыре проекта ГЧП на сумму более 25 млрд рублей находится в проработке в регионе», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Съезд министров экономики субъектов Федерации прошёл в Доме правительства Подмосковья. Во второй раз его организовало Минэкономразвития России. Участниками стали делегации всех регионов. В этом году площадку для проведения предоставила Московская область.
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Лора Луганская