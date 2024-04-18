Губернатор Воробьёв: В Подмосковье реализуется 280 импортозамещающих проектов

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Развитие импортозамещения является одним из приоритетов для властей Московской области, на территории региона реализуется 280 таких проектов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».
«У нас 280 проектов на 250 миллиардов рублей, которые мы сопровождаем. 77 проектов, мы уже реализовали. Предприятия работают, люди обучаются, налоги платятся, технологии внедряются», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что ещё 84 импортозамещающих производственных проекта сейчас «находятся на марше» — их введут в эксплуатацию в текущем и будущем году.
Губернатор подчеркнул, что импортозамещение касается и высокотехнологичной отрасли.
«Например, в Щёлкове мы запустили производство спутников связи и малых космических аппаратов. Это «Газпром-СПКА», инвестиции составляют 15 млрд, создано 200 рабочих мест. Ещё одно предприятие, которому мы рады, это «Гормаш Глобал» — в 2025 году заработает производство горно-шахтных машин. Это 40 млрд инвестиций и две тысячи рабочих мест», — сказал глава региона.Он также отметил компанию Yadro, которая производит в Дубне серверы и печатные платы.
Андрей Воробьёв подчеркнул, что общий рост промышленности в 2023 году в регионе составил около 14%, а за первый квартал текущего года рост составил около 18%.
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