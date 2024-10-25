Губернатор Воробьёв внёс проект трёхлетнего бюджета Подмосковья в Мособлдуму

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв внёс проект трёхлетнего бюджета региона в Мособлдуму. Первое заседание по его обсуждению запланировано на 31 октября, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Начнём детально прорабатывать каждую статью бюджета на заседании Мособлдумы. Оно намечено на 31 октября. После этого свои поправки будут вносить все комитеты и фракции. Процесс занимает не одну неделю. Важно убедиться, что в главном документе всё учтено и сбалансировано. Кроме того, обязательно пройдут публичные слушания. Наши жители выскажут свои предложения. Мы всегда их внимательно рассматриваем и стараемся учесть», – отметил спикер.По его словам, доходы бюджета продолжают уверенно расти. В прошлый раз удалось впервые преодолеть отметку в 1 трлн рублей. Брынцалов назвал это достойным ответом на санкционное давление.
«Доходная часть планируется уже около 1,2 трлн. рублей. Грамотная политика, которая выстроена сегодня в регионе, позволяет это сделать. Расходы будут тоже свыше 1,2 трлн. рублей. Эти показатели – надёжный гарант того, что мы выполним все социальные обязательства. Они неизменно в приоритете. Льготы, пособия, доплаты для социально незащищённых граждан будут сохранены и финансово обеспечены», – добавил Брынцалов.Он назвал новый финансовый документ бюджетом развития.
«Планируем более 23 млрд. рублей направить на поддержку предпринимательства. Московская область – в числе регионов-лидеров в доле ВВП страны. Это результат большой работы с нашим бизнесом, выстраивания инвестиционной привлекательности региона. Созданы удобные сервисы, хорошо себя зарекомендовали адресные меры поддержки. Ведётся большая работа по развитию особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков», – перечислил руководитель Мособлдумы.По словам Брынцалова, каждая из статей бюджета складывается, исходя из интересов и ожиданий жителей. Учитываются и задачи, которые ставит президент.
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