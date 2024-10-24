Зарплату рабочим подмосковных госучреждений повысят на 8%

Фото: Андрей Голубев / пресс-служба Мособлдумы
Зарплата рабочим государственных учреждений в Подмосковье поднимут с 1 января более чем на 8%.
Об этом на заседании Мособлдумы объявил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
По его словам, в 2025 году тарифную ставку для рабочих первого разряда госучреждений Московской области увеличат на 8,4%
Как отметил Голубев, увеличение тарифной ставки коснётся более 44 тыс. жителей Подмосковья. Депутаты одобрили и приняли законопроект в целом.
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По его словам, в 2025 году тарифную ставку для рабочих первого разряда госучреждений Московской области увеличат на 8,4%
«Проект закона о тарифной сетке внесён губернатором Московской области. Предлагается с 1 января будущего года установить ставку первого разряда в размере 8 923 рубля в месяц, то есть повысить на 8,4%. Деньги на это заложены в проекте бюджета», – рассказала первый замминистра социального развития региона Вера Савлина, представляя проект закона.По данным регионального парламента, повышение ставки предусматривается для представителей рабочих профессий, в том числе сантехников, водителей, дворников, маляров и других.
Как отметил Голубев, увеличение тарифной ставки коснётся более 44 тыс. жителей Подмосковья. Депутаты одобрили и приняли законопроект в целом.
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Лора Луганская