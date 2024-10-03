Названы законопроекты, которые Мособлдума примет до конца года

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума утвердила план работы на заключительный квартал текущего года. Он включает более 120 мероприятий, 54 из которых – разработка законопроектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Нам предстоит принять ряд важных законопроектов, регулирующих социально-экономическое развитие Московской области. Самые значимые касаются принятия бюджета региона на будущий год и на плановый период 2026 и 2027 годов, соцподдержки семьи и детей, регулирования рынка труда», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее сообщалось, что на том же заседании Мособлдума досрочно прекратила полномочия председателя комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игоря Коханого. Он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.
Комитет теперь возглавит Олег Гаджиев, ранее занимавший пост председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям. Его место, в свою очередь, займёт член комитета Максим Коркин.
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Лора Луганская