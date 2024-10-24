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Мособлдума определила размер выплаты для детей погибших участников СВО

24 октября 2024, 14:00
Фото: пресс-служба Мособлдумы

Фото: пресс-служба Мособлдумы

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Семьи погибших участников спецоперации будут получать в Подмосковье ежегодную выплату на каждого ребёнка школьного возраста в 10 тыс. рублей. Соответствующий закон приняли на заседании депутаты Мособлдумы.


«Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки для семей погибших участников СВО. Это ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка, обучающегося в школе. В ближайшее время правительство Московской области разработает порядок её предоставления. Выплата поступит семьям уже в этом году», – сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он добавил, что регион активно поддерживает семьи участников специальной военной операции. Разработка новых мер поддержки продолжится.

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ВСУ превратили тяжёлый гексакоптер «Баба-яга» в «матку» дронов
Сальдо: ВСУ превратили тяжёлый гексакоптер «Баба-яга» в «матку» FPV-дронов
24 октября 2024, 14:07

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

ВСУ в Херсонской области используют гексакоптеры «Баба-яга» в качестве носителей нескольких FPV-дронов. Об этом глава региона Владимир Сальдо сообщил в беседе с ТАСС.
Он объяснил, что украинские военные привязывают гексакоптеры «Баба-яга» к Starlink, и они несут на себе FPV-дроны или боеприпасы как «матка», после чего сбрасывают их. Снизу этой конструкции также установлен защитный экран, поэтому подавить такую «Бабу-ягу» средствами радиоэлектронной борьбы крайне сложно. Однако российским военным всё же удаётся это делать.

Сальдо добавил, что после сброса с носителя, выступающего как ретранслятор, такие FPV-дроны могут лететь ещё до 20 километров.

Напомним, что «Баба-яга» – это тяжёлые сельскохозяйственные беспилотники, которые модернизируются для сброса снарядов. Такие дроны могут нести до 50 килограммов нагрузки.

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«РВ» показала кадры с телами бойцов ВСУ на улицах Ольговки в Курской области
24 октября 2024, 13:23

Фото: iStock/Iryna Imago

В сети распространилось видео с телами бойцов ВСУ на улицах освобождённого села Ольговка в Курской области. Ролик, снятый российским военным, опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Автор видео показывает брошенную украинскую бронетехнику на одной из улиц населённого пункта. После дорогу перед ним пробегает кот. Через несколько метров на обочине дороги военный замечает лежащие тела и заявляет, что это «валяются» украинские военные.

Присмотревшись к одному из них, военный замечает, что у него обглодана нога. «Нога, вон, схаванная уже», – говорит боец, добавив, что нечего было приходить на российскую землю.

Напомним, что об освобождении Ольговки канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил сегодня, 24 октября. При этом официальных данных от Минобороны РФ пока не поступало.

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МО РФ показало кадры удара ФАБ-3000 по пункту дислокации дронов ВСУ в Курахово
24 октября 2024, 12:50

Фото: iStock/Iryna Imago

Минобороны России опубликовало кадры нанесения авиаудара с помощью бомбы ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в населённом пункте Курахово в ДНР. Соответствующее видео представлено в Telegram-канале оборонного ведомства.
Отмечается, что операторы БПЛА группировки российских войск «Юг» провели разведку места дислокации подразделения беспилотников ВСУ. После этого они нанесли точный удар, в результате которого были ликвидированы порядка пятидесяти операторов и инструкторов, а также семь единиц вооружения и военной техники украинской армии.

На опубликованных кадрах виден взрыв после попадания в здании авиабомбы ФАБ-3000. Удар был произведён по пункту временной дислокации группы операторов дронов «Птахи Мадяра».

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#удар
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ВСУ заминировали двери храма при отступлении из села Борки Курской области
24 октября 2024, 12:26

Фото: iStock/AleksViking

ВСУ при отступлении из села Борки в Курской области заминировали входные двери церкви иконы Божией Матери «Знамение». Об этом настоятель храма отец Александр сообщил в беседе с ТАСС.
Он рассказал, что от действий украинских войск здание храма было сильно повреждено. Из пяти куполов остался один, который также получил повреждения. Колокольня, крыша, двери и входная группа были разбиты при атаках.

По словам отца Александра, потребуется много сил и времени на восстановление храма. При этом в настоящее время тяжело оценить полный масштаб разрушений.

К счастью, продолжил священнослужитель, украинские военные не разграбили церковь.

Ранее, 16 сентября, Минобороны России сообщило об освобождении села Борки Суджанского района Курской области силами подразделения северной группировки войск.

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Курское правительство оценило ущерб бизнесу от вторжения ВСУ
Ущерб бизнесу Курской области после атаки ВСУ превысил 117 млрд рублей
24 октября 2024, 12:17

Фото: iStock/ipopba

Правительство Курской области оценило ущерб, который понёс местный бизнес в результате вторжения украинских войск в регион. Об этом сообщается в Telegram-канале областных властей.
Отмечается, что общий ущерб составил более чем 117 миллиардов рублей. Из них 100 миллиардов составил ущерб агропромышленному комплексу, а 17 миллиардов – промышленности, малым и средним предприятиям.

Замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев заявил, что в настоящее время правительство региона прорабатывает механизмы для восстановления производственных мощностей и создания условий для их дальнейшего развития.

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Трижды раненый ветеран СВО заявил о желании стать губернатором — видео
Трижды раненый ветеран СВО намерен стать губернатором
24 октября 2024, 11:43

Фото: istockphoto/fortton

Участник специальной военной операции по имени Владислав намерен по окончании службы заняться политической деятельностью. Он хочет возглавить родной Воронеж или Воронежскую область.
Боец служит в разведке и является гранатомётчиком, сообщает телеграм-канал «Герои спецоперации Z». Он получил уже три ранения за время СВО, но каждый раз возвращался в строй. Во время недавнего боевого задания Владислав взял пленного и доставил его командованию.

«Вошёл в ДОТ, увидел пулемётчика. После нескольких вопросов понял, что он не наш. Взял его на прицел и отвёл на командный пункт», — рассказал солдат.

На вопрос корреспондента, было ли сразу понятно, что военный «с той стороны», Владислав сначала только усмехнулся и покачал головой. Потом он объяснил, что на пятый день БЗ (боевого задания - прим. ред.) уже ничего не понятно. Все, и свои, и противник, одинаково грязные, чумазые, обтрёпанные. Поэтому пришлось поговорить, не опуская оружия, добавил боец.

Разведчик убеждён, что нужно прожить жизнь, отдав всего себя на благо своей страны; нужно жить и действовать, а не проводить время в качестве «диванного критика». Поэтому, вернувшись домой, Владислав собирается стать губернатором или мэром, чтобы принести максимальную пользу своей стране и своим согражданам.

Напомним, ранее в Кремле допустили возможность, что в будущем главой российского государства сможет стать участник специальной военной операции.






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«Раненые, в форме, на костылях»: бойцы СВО собрались на похоронах сослуживца под Волгоградом
Множество бойцов СВО собрались на похороны сослуживца под Волгоградом
24 октября 2024, 11:37

Фото: iStock/dragana991

В поселке Светлый Яр Волгоградской области собралось огромное число участников спецоперации, которые прибыли на похороны своего сослуживца. Об этом пишет V1.ru.
По словам вдовы, мужчина получил повестку в сентябре 2022 года. Тогда он принял решение отправиться в зону проведения спецоперации.
За время службы он дважды был в отпуске, однако всегда хотел вернуться обратно, вспоминает женщина.

«Его ребята очень уважали, и многие смогли приехать сегодня на похороны. Раненые, в форме, на костылях — приехали проститься», — рассказала вдова российского бойца.

Ранее сообщалось, что жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с участником спецоперации. Машину с гробом военного ВС РФ сопровождала колонна из 60 автомобилей.

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ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
24 октября 2024, 11:18

Фото: iStock/dragana991

Бойцы ВС РФ нанесли точный удар авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации отряда беспилотников ВСУ в Курахово в ДНР, уничтожив порядка 50 операторов дронов противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«По пункту временной дислокации отряда БПЛА ВСУ в Курахово нанесен удар авиабомбой ФАБ-3000. В ходе операции были уничтожены около пятидесяти операторов и инструкторов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства России.

Уточняется, что при ударе также было уничтожено семь единиц вооружения и военной техники украинской армии.

В ведомстве пояснили, что операторы дронов группировки войск «Южная» с помощью разведданных выяснили место дислокации подразделения БПЛА противника, после чего по ним был нанесен точный удар авиабомбой ФАБ-3000.

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МО РФ показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Оскол в Харьковской области
24 октября 2024, 11:04

Фото: iStock/dragana991

Российские военные уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Уничтожение переправы через реку Оскол западнее населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области. Благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения», — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Ранее военные соединения специального назначения войсковой группировки «Днепр» отбили у противника тактически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области. Это произошло в день профессионального праздника спецназовцев.

Задача элитной войсковой части состояла в том, чтобы провести колонну техники и вместе с ней занять господствующую над местностью высоту, которую обороняли подразделения ВСУ. Технику обстреляла артиллерия противника, поэтому бойцы спецназа выдвинулись вперёд.

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