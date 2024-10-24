Мособлдума определила размер выплаты для детей погибших участников СВО

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Семьи погибших участников спецоперации будут получать в Подмосковье ежегодную выплату на каждого ребёнка школьного возраста в 10 тыс. рублей. Соответствующий закон приняли на заседании депутаты Мособлдумы.
«Закон устанавливает дополнительные меры социальной поддержки для семей погибших участников СВО. Это ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка, обучающегося в школе. В ближайшее время правительство Московской области разработает порядок её предоставления. Выплата поступит семьям уже в этом году», – сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.Он добавил, что регион активно поддерживает семьи участников специальной военной операции. Разработка новых мер поддержки продолжится.
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