Губернатор Воробьёв: восемь из 10 подписанных на ПМЭФ соглашений реализуются в срок

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Делегация Московской области подпишет на XXVII Петербургском международном экономическом форуме 37 соглашений соглашение на 175 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Мы по-особенному готовимся к питерскому форуму, потому что здесь публично подписываются соглашения. И крайне важно не просто их подписать, но и затем реализовать. Мы подпишем 37 соглашений на 175 млрд рублей. Согласно предыдущей практике, восемь из 10 подписанных соглашений реализуется в срок. Мы очень надеемся, что такой темп сохранится», – сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24».По словам Воробьёва, на нынешнем форуме планируется подписать различные соглашения с партнёрами из Китая, Белоруссии, Узбекистана, а также с отечественными предприятиями.
«У нас большое представительство партнёров из Китая. Всю первую часть дня мы с ними говорили о новых производствах. Это и роботы, и банкоматы. Всё, что связано с контейнерными перевозками, в том числе рефрижераторные контейнеры, будет производиться в Московской области. Мы активно взаимодействуем с нашими друзьями из Узбекистана. Есть белорусское предприятие, которое нас радует, и мы очень надеемся, что вскоре у нас будет построен завод по машинам. Отечественный бизнес также присутствует», – перечислил глава региона.Ранее сообщалось, что 7 июня на ПМЭФ 2024 станут известны результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов России, в котором в прошлые годы Подмосковье входило в топ-3. Также на ПМЭФ состоится пленарное заседание, на котором выступит президент Владимир Путин.
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Лора Луганская