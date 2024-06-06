Подмосковье будет развивать со Сбером экологические и социальные проекты

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф пописали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.
«Московская область давно и плодотворно сотрудничает со Сбером, в том числе в рамках соглашений, которые мы подписываем на ПМЭФ. В прошлом году оно касалось всего, что связано с искусственным интеллектом. На этот раз делаем акцент на реализации ESG-проектов, где Подмосковье уже много лет в числе лидеров. Особое внимание мы уделяем экологии. Чтобы отслеживать состояние воздуха, создали в регионе систему экомониторинга. За несанкционированным сбросом строительных отходов в Подмосковье следят порядка 3 тыс. камер с искусственным интеллектом. Всё это помогает делать жизнь людей более комфортной», – сказал губернатор.По его словам, бизнес тоже заинтересован в реализации ESG-проектов. Предприятия меняют оборудование на оснащение, соответствующее экологическим требованиям.
«Здесь важна поддержка Сбера, в том числе в плане создания выгодных кредитных программ для переоснащения предприятий. Надеюсь, что подписанное соглашение позволит нарастить темпы этой работы. Первое соглашение предполагает сотрудничество в сохранении благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала региона. Это комплексная работа, в которой при поддержке области и Сбера также активно участвуют представители бизнес-сообщества и сами жители», – добавил Воробьёв.По словам Грефа, от руководства Московской области исходит чёткий запрос на устойчивое развитие региона.
«Региону важно сбалансировать интересы настоящих и будущих поколений, грамотно использовать имеющиеся ресурсы и при этом не истощать их. Мы в Сбере сами практикуем подобную концепцию и готовы делиться наработками. У нас есть и кредитные, и некредитные ESG-продукты, есть глубокая экспертиза и успешные кейсы. Мы уже несколько лет работаем в этом направлении со многими регионами. Только за прошлый год реализовано 70 ESG-проектов с субъектами Федерации», – сказал глава банка.Целью такой работы он назвал повышение качества жизни людей, новые возможности населению и бизнесу для роста с ориентацией на долгосрочную перспективу.
Еще одно важное направление сотрудничества – развитие технологического суверенитета Московской области. Упор делается на импортозамещение цифровых продуктов и оборудования, создание отечественного программного обеспечения.
«Как говорит наш президент, широкая цифровая трансформация должна войти в жизнь каждого человека и каждой семьи, пронизывать каждую отрасль и предприятие. Но не менее важен технологический суверенитет. Мы последовательно работаем над этой масштабной задачей, стараемся внедрять отечественное программное обеспечение. И соглашение со Сбером – ещё один шаг в сторону цифровой трансформации нашего Подмосковья и страны в целом», – отметил губернатор.Он рассказал, что в регионе реализуют порядка 300 проектов импортозамещения. Сбер планирует выдавать кредиты для запуска проектов, основанных на принципах государственно-частного партнёрства, проектно-инвестиционного финансирования.
«Соглашение с правительством Московской области позволит нам запустить важные для экономики региона и страны проекты, которые приведут к росту инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Подмосковья. Это будет способствовать повышению уровня и качества жизни. Появятся новые рабочие места. Людям и бизнесу в режиме нон-стоп будут доступны высокотехнологичные продукты и сервисы», – сказал Греф.Глава Сбера добавил, что достижение технологического суверенитета – одна из важнейших задач, определяющих вектор развития государственной политики.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв: «Мы топим за биометрию, но с умом»
Подмосковье подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения на 150 млрд рублей
В Подмосковье в будущем году начнут производить китайских промышленных роботов
Лора Луганская