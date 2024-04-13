«Хаос» грозит рынку металлов из-за новых санкций против России

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Санкционные ограничения в сфере торговли российскими металлами на бирже могут привести к хаосу на рынке. Об этом сообщает Лондонская биржа металлов (LME).
Напомним, что Минфин США сообщал о власти страны вводят запрет на импорт российских алюминия, меди и никеля. Такие меры приведут к тому, что использование российских металлов на мировых биржах будет ограничено. К этим ограничениям присоединилась Великобритания.
По сообщениям биржи, действие гарантий на эти металлы, произведённые 13 апреля и после этой даты, будет немедленно приостановлено. LME подчеркнула, что обязана соблюдать санкции, введённые США и Великобританией.
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Анастасия Чинкова